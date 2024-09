Selon le Wall Street Journal, OpenAI pourrait confirmer une nouvelle levée de fonds record dès cette semaine.

Depuis plusieurs mois, Sam Altman est en quête d’une nouvelle levée de fonds qui pourrait servir de dernier tremplin à une introduction en bourse.

La startup qui aurait dépassé les 3,6 milliards de chiffre d’affaires annuel (moins de 2 ans après le lancement de ChatGPT) continuerait de perdre des milliards de dollars en R&D et dépenses d’infrastructure pour l’entraînement de ses modèles.

Mais Sam Altman n’a pas l’intention de lever le pied et continue sa folle course à la quête à l’AGI, l’intelligence artificielle générale. Quitte à engendrer des mécontents et à trahir les engagements philanthropiques des débuts.

Car pour ce second tour de table de plus de 6 milliards de dollars, OpenAI va devoir se réinventer et rentrer dans le rang du capitalisme américain. Les investisseurs en veulent pour leur argent et veulent aussi un certain contrôle. Selon différentes sources et selon les dernières indiscrétions obtenues par le Wall Street Journal, la startup pourrait annoncer dès cette semaine non seulement avoir bouclé ce nouveau tour de table mais également le changement de ses statuts en entreprise de profits avec un nouveau board où devraient figurer certains investisseurs.

Mais qui fera partie de ce nouveau tour de table ? Apparemment pas Apple, qui, selon la rumeur, aurait finalement décidé de ne pas investir après le départ de plusieurs figures d’OpenAI la semaine dernière. En revanche, Microsoft et NVidia devraient bien en faire partie. Cette nouvelle levée de fonds devrait valoriser OpenAI entre 100 et 150 milliards de dollars.

On devrait rapidement en savoir plus…

