Google et Microsoft ont largement dédié leurs conférences annuelles respectives à l’IA générative et notamment à l’ouverture des services conversationnels et génératifs qui en dérivent et qui sont destinés aux développeurs. OpenAI ne veut pas être marginalisé par les géants. L’inventeur de ChatGPT va organiser sa propre conférence développeurs.

Plus le temps passe, plus l’union OpenAI / Microsoft soulève d’interrogations. Comment OpenAI peut faire du Business quand Microsoft propose gratuite un « Bing Chat » qui intègre à la fois GPT 4 et Dall-E ? Comment être à la fois partenaire technologique et concurrent ? OpenAI – qui n’est qu’une startup – peut-elle être une société rentable alors que ses modèles ont besoin d’une formidable puissance de calcul aussi bien durant les phases d’apprentissage et d’inférence (si on en croit les études tierces, on parle de plusieurs millions de dollars dépensés par jour ! ) ? Quelle place OpenAI peut avoir sur le marché face à la féroce concurrence que se livrent Microsoft et Google ?

Pour OpenAI, l’une des clés pour répondre à ces questions tient en une idée : continuer à séduire les développeurs et faire en sorte que ces derniers non seulement interfacent leurs applications avec ses modèles pour les rendre plus interactives mais qu’ils enrichissent également l’univers OpenAI avec des plugins qui étendent les capacités de ses modèles et surtout de ChatGPT.

Et pour mieux consolider un écosystème de développeur encore récent, OpenAI annonce sa première conférence internationale dédiée aux développeurs.

« Depuis le lancement de notre API en 2020, nous l’avons continuellement mise à jour pour inclure nos modèles les plus avancés, rendant plus facile que jamais pour les développeurs d’intégrer l’IA de pointe dans leurs projets à l’aide d’un simple appel à l’API. Aujourd’hui, plus de 2 millions de développeurs utilisent GPT-4, GPT-3.5, DALL-E et Whisper pour un large éventail de cas d’utilisation, allant de l’intégration d’assistants intelligents dans des applications existantes à la création d’applications et de services entièrement nouveaux qui n’étaient tout simplement pas possibles auparavant. Nous sommes impatients de présenter nos derniers travaux pour permettre aux développeurs de créer de nouvelles choses », explique Sam Altman, PDG d’OpenAI.

La conférence « OpenAI DevDay » se tiendra en présentiel (et en virtuel) à San Francisco le 6 novembre 2023.

Une telle conférence peut aider OpenAI à rester pertinent dans un monde où Google, AWS et Microsoft font le forcing pour imposer leurs API et leurs services IA aux développeurs et aux entreprises. Pour rappel, Google propose ses IA génératives ainsi que des modèles tiers au travers de son service Vertex AI, de Vertex AI Search & Conversation, de son catalogue de modèles Model Garden et d’outils comme Gen App Builder. De son côté Microsoft propose Azure OpenAI Services (hébergement des modèles OpenAI dans vos propres tenants), Azure OpenAI Studio, AzureML Model Catalog, Azure AI Content Safety, Azure ChatGPT, Azure AI Bot Service. Amazon construit tout un écosystème autour de son API BedRock et de SageMaker.

La compétition est donc rude pour OpenAI d’autant que, parallèlement, d’autres startups font le forcing pour séduire les développeurs à commencer par HuggingFace, Anthropic (Claude 2), Jasper, Synthesis AI, Cohere, Inflection AI, Stability AI, AI21 Labs, etc. Sans compter celles spécialisées dans des domaines verticaux comme Infinity AI (retail), Etcembly (médical), Entos (biologie), Latitude.io (gaming)…

Elle est d’autant plus rude que parallèlement Google serait en train de finaliser, avec sa filiale DeepMind, son nouveau super-modèle fondamental « Gemini » donné comme très supérieur à GPT-4 (Gemini doit remplacer à terme l’actuel PaLM 2 qui anime notamment Bard) et que, selon les rumeurs, Apple préparerait aussi son entrée sur le marché de l’IA générative avec son propre modèle.

Pour se préinscrire et en savoir plus : OpenAI DevDay

