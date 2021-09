OVHcloud, acteur majeur du cloud européen, vient d’obtenir la certification Cloud and Infrastructure Operations délivrée par SAP pour ses datacenters français. Cette nouvelle certification confirme les moyens qu’OVHcloud met sur la table pour proposer des services IaaS managés qui s’inscrivent dans des besoins toujours croissants de résilience et de souveraineté.

Les activités opérationnelles certifiées par SAP accompagnent les clients pour identifier les fournisseurs de services les plus adaptés à leurs besoins en matière de qualité, de périmètre et de localisation. L’obtention de cette certification SAP pour les activités Cloud et Infrastructure conforte ainsi la position d’OVHcloud comme partenaire clé pour les entreprises, quelques jours après l’ouverture de ses datacenters certifiés SecNumCloud. A l’heure où l’état français impose aux administrations, OIV et OSE de placer leurs applications critiques sur des « clouds de confiance », cette certification vient renforcer encore la position stratégique de l’opérateur qui vient par ailleurs de lancer une procédure d’introduction en bourse.

Sylvain Rouri, Chief Sales Officer d’OVHcloud, indique : « Nous sommes fiers de cette avancée qui s’inscrit dans notre ambition de fournir des services de pointe et hyper résilients pour les entreprises ».