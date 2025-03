Le conseil tel qu’on le connaît est en train de basculer dans une nouvelle ère. L’IA ne se contente plus d’assister les consultants, elle transforme radicalement leur métier, accélérant l’analyse et optimisant les décisions. Ceux qui sauront adopter ces nouveaux outils façonneront l’avenir du secteur.

L’IA, l’apprentissage automatique, l’automatisation et d’autres nouvelles technologies révolutionnent actuellement les industries. Le conseil est l’un des secteurs qui pourraient être les plus impactés par cette évolution en raison de son modèle d’affaires traditionnel axé sur l’humain. D’ici 2026, les dirigeants s’attendent à ce que les dépenses de conseil dépassent 4 % du chiffre d’affaires total. Mais les dépenses ne sont pas le seul poste qui augmente, les attentes des clients aussi. Dans une étude récente de l’IBM Institute for Business Value, 86 % des clients du secteur du conseil déclarent chercher activement des services qui intègrent l’IA et les atouts technologiques et 66 % d’entre déclarent qu’ils cesseront de travailler avec des organisations de conseil qui n’intègrent pas l’IA dans leurs services.

Suivre le changement

Le modèle de conseil traditionnel est-il encore adapté à l’ère numérique ? Le modèle de conseil actuel, basé sur des analyses humaines et souvent cloisonné, ralentit la prise de décision et manque parfois d’agilité face aux progrès technologiques. Or, les entreprises doivent obtenir des résultats fiables pour saisir rapidement de nouvelles opportunités. L’IA et l’automatisation permettent aux consultants d’accélérer les résultats, d’éliminer les tâches chronophages et de se concentrer sur la création de valeur, inaugurant un modèle de conseil plus efficace et agile.

La science du conseil

Dans cette nouvelle ère du conseil, quatre éléments clés doivent être alignés pour créer de la valeur : les personnes, les processus, les partenaires et la plateforme.

Les personnes. L’IA peut amplifier l’expertise des consultants en prenant en charge des tâches manuelles ou répétitives, leur libérant ainsi du temps pour se concentrer sur ce qu’ils font le mieux : résoudre des problèmes complexes et critiques en faisant appel à la créativité et à la réflexion stratégique. Cependant, l’IA n’a de valeur que si les consultants ont les compétences et les fonctionnalités nécessaires pour utiliser efficacement la technologie.

La formation et l’expérience pratique sont essentielles pour préparer les consultants à de nouvelles méthodes de travail. Il est ainsi nécessaire que les consultants aient accès à une bibliothèque de ressources et de logiciels, y compris des agents et des applications d’IA, ainsi que la formation nécessaire pour tirer parti de la technologie de manière efficace.

Les processus : L’entreprise de demain ne pourra pas fonctionner efficacement avec les compétences et processus d’aujourd’hui. Dans le domaine du conseil, le modèle opérationnel est en train d’être complètement renversé, transformant à la fois la manière dont les services sont délivrés et consommés. La connaissance et les données deviennent démocratisées, ce qui permet de les exploiter pour déployer des transformations à grande échelle dans toute l’entreprise, augmentant ainsi la valeur et la portée de l’expertise en conseil. Bien que ce potentiel soit immense, réussir dans cette démarche exige d’adopter des processus et des modèles d’engagement axés sur la technologie, que ce soit dans les opérations internes ou dans la prestation des services externes.

Partenaires. L’ère des engagements « one-and-done » est révolue. Les entreprises ne recherchent plus des consultants pour atteindre des objectifs spécifiques dans le cadre de projets limités dans le temps. Au contraire, elles cherchent des partenaires stratégiques à long terme qui leur apportent un soutien et une valeur continus, avec des collaborateurs qui entretiennent des liens étroits avec un vaste écosystème de partenaires, afin de pouvoir intégrer les meilleures idées et technologies dans des solutions adaptées à leur environnement et à leurs besoins.

Plateforme : Avec une plateforme de livraison alimentée par l’IA, les consultants disposent d’une solution unifiée qui intègre de manière transparente les applications logicielles, les agents, les assistants et les méthodes. Une plateforme unifiée d’outils d’IA rationalise et connecte les flux de travail, permet la collaboration entre les personnes et les assistants, connecte les consultants avec les données de l’entreprise et accélère le temps de création de valeur. En intégrant l’expertise dans une plateforme accessible, les organisations de conseil peuvent démocratiser la connaissance tout en fournissant des résultats cohérents et reproductibles à travers les engagements.

Ouvrir la voie à la nouvelle ère du conseil

L’IA est en train de transformer le secteur du conseil, en bouleversant le modèle d’entreprise traditionnel basé sur la main-d’œuvre. En responsabilisant les personnes, en redéfinissant les processus et en révolutionnant les prestations grâce à des plateformes alimentées par l’IA, les organisations de conseil peuvent devenir les partenaires stratégiques dont les clients ont besoin pour alimenter la croissance à l’ère de l’IA.

Par Alex Bauer, Directeur Général d’IBM Consulting

