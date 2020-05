Les données sont la richesse de l’entreprise, et « abondance de bien ne nuit pas » dit-on. Certes. Mais quand les collaborateurs sont débordés par une foultitude d’informations qui évoluent sans cesse, il leur est difficile d’être aussi efficaces et pertinents que souhaité.

Qlil Alerting est une nouvelle plateforme d’alerte intelligente spécialement conçue pour l’outil de BI en Self-Service Qlik Sense. Elle vient en aide aux utilisateurs en leur permettant de recevoir des notifications lorsque certaines données changent conformément au paramétrage défini. L’évolution déclenchante peut être de différents types, éventuellement combinés : basés sur des tendances et des calculs statistiques avancés, des comparaisons et des variations en pourcentage, des tests logiques imbriqués, des fonctions de drill par dimension, etc.

Les alertes générées, en s’appuyant sur les solutions Data Integration et d’IA de l’éditeur, peuvent être intégrées dans des dashboards, envoyées par email ou affichées sur mobile sous forme de notification.

Qlik prévoit d’étendre les fonctionnalités vers des solutions d’automatisation des workflows et des processus via des API qui seront annoncées ultérieurement.

James Fischer, Product Officer, précise que « Qlik Alerting permet aux clients d’aller au-delà des dashboards et des applications analytiques, et leur offre le processus d’intelligence temps réel dont ils ont besoin pour agir au moment où cela aura le plus d’impact ».

Découvrez Qlik Alerting en vidéo et en moins de 2 minutes :