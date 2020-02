Le spécialiste de la Business Intelligence et de la visualisation des données, Qlik, s’associe avec l’organisation C40 Cities lancée en 2005 par l’ancien maire de Londres Ken Livingston pour créer un Datathon commun, un projet destiné aux étudiants de tous les pays et soucieux de l’avenir écologique de la planète.

Ils pourront accéder d’une part aux données collectées par l’organisation, qui regroupe 49 pays soit 600 millions d’habitants et 70% des émissions de gaz à effet de serre, et les manipuler en s’aidant de Qlik Sense Business afin de proposer de nouvelles solutions pour lutter contre la crise climatique.

Les équipes devront proposer des projets autour des thèmes tels que l’adaptation, la qualité de l’air et la résilience face aux changements climatiques dans les villes du monde.

Les étudiants ont jusqu’au 3 avril pour rendre leurs copies. Les finalistes qui seront désignés une semaine plus tard participeront à QlikWorld, l’événement qui réunit les clients et partenaires de l’éditeur suédois à Phoenix.

Julie Kae, Executive Director de qlik.org, justifie ainsi l’initiative : « Nous avons vu à maintes reprises, dans les manifestations à travers le monde et lors du plaidoyer de Greta Thunberg, à quel point la jeunesse mondiale est préoccupée et se mobilise à juste titre pour le destin de la planète. Ce dont ces jeunes ont besoin, c’est d’un moyen de transformer cette passion en action et en impact ».

A voir quelle sera la mobilisation dans un délai si court. Pour s’inscrire, suivez « ce lien « …