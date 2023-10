La première étape d’une transformation digitale réussie consiste à bâtir un réseau sans fil moderne, le Wi-Fi étant devenu la principale méthode d’accès des utilisateurs et des équipements. Cela passe par l’implémentation d’un réseau Wi-Fi 6/6E robuste qui doit être une priorité des dirigeants et des responsables IT. Toutefois, face à l’évolution rapide du marché, le développement d’une telle stratégie peut représenter un véritable défi.

Les entreprises doivent se concentrer sur l’élaboration d’une stratégie pour exploiter les nouvelles opportunités numériques tout en adaptant l’espace de travail au modèle hybride. Le Wi-Fi est devenu la principale méthode d’accès pour les utilisateurs et les équipements. Dans le monde de l’entreprise connectée, le Wi-Fi est un atout stratégique qui influence la fidélité des clients, permet de réduire les coûts et d’atteindre de nouveaux sommets en matière de productivité.

Arrivant à un moment opportun, coïncidant avec les défis rencontrés par les fonctions métiers et l’IT, et répondant aux besoins de modernisation de l’infrastructure imposés par la transition numérique et le travail hybride, la technologie Wi-FI 6/6E transforme radicalement l’expérience sans fil en entreprise.

Pour autant, choisir et implémenter la bonne solution demeure un challenge. Découvrez dans le document ci-dessous les recommandations de ZK Research pour guider les entreprises tout au long de ce processus.