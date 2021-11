Comme chaque vendredi, retrouvez Guy Hervier et Jean-François le Nilias pour un tour commenté de l’actualité IT de la semaine…

Vos commentateurs préférés sont une nouvelle fois aux commandes de cette nouvelle édition de votre émission InfoNews Hebdo. Ensemble, ils reviennent sur les temps forts de la semaine écoulée qui a vu Intel célébrer les 50 ans de son tout premier micro-processeur (le 4004, un processeur 4 bits). 50 ans déjà… Et en 50 ans l’informatique s’est profondément transformée au point désormais d’envisager une nouvelle révolution grâce à la physique quantique. En la matière IBM a lancé son premier processeur quantique à franchir la barre des 100 qubits ! De quoi ouvrir de nouveaux horizons alors que les supercalculateurs exascales se font encore attendre comme le démontre le nouveau classement Top500.org.

Cet épisode est aussi l’occasion de parler de stockage avec ScaleFlux et avec Seagate qui sort un disque dur, un vrai avec des plateaux tournants, dotés d’une interface NVMe jusqu’ici uniquement utilisée sur les SSD.

    

EN BREF CETTE SEMAINE

00:45 ScaleFlux lance une baie SSD avec du calcul intégré

Avec sa nouvelle baie CSD3000, ScaleFlux fait ses premiers pas dans l’ère du « computational storage », une tendance en devenir qui consiste à permettre aux baies de stockage d’exécuter directement des applications afin de rapprocher traitements et données.

03:06 Seagate adopte NVMe sur un disque dur

Dans le but de simplifier l’électronique des serveurs et des infrastructures cloud, Seagate lance des HDD (des disques durs à plateaux tournants) dotés d’une connectique identique à celle des SDD et d’une interface NVMe directement reliée aux bus PCIe.

06:00 Informatica lance une data marketplace

Les grandes plateformes de données cherchent à multiplier les intégrations et les sources d’information mises à disposition des clients. Surfant sur cette mouvance, Informatica lance sa marketplace pour faciliter la recherche de données, de modèles IA et d’outils d’analyse.

08:50 IBM franchit la barre des 100 qubits

Comme annoncé par sa roadmap, IBM a bien lancé cette semaine – donc pour la fin 2021 – son premier processeur quantique de plus de 100 qubits : le Eagle à 127 qubits. La première machine embarquant ce processeur sera prochainement accessible via son cloud.

11:20 Intel célèbre les 50 ans du microprocesseur

L’Intel 4004, sorti en 1971, est considéré comme le premier microprocesseur commercialisé à large échelle. Ce processeur 4 bits permet de mesurer les progrès réalisés en 50 ans par l’informatique.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

14:35 Top500 : Toujours pas de HPC Exascale…

Pas de gros bouleversements dans le Top500 des ordinateurs les plus puissants de la planète. Mais deux confirmations : AMD est décidément très présent dans les HPC et il faudra aussi compter à l’avenir sur les hyperscalers. Azure glisse un de ses HPC dans le TOP 10 !

COUP DE COEUR DE LA SEMAINE

21:40 Sanofi investit dans une startup de l’IA

Voilà qui n’est pas banal. Sanofi investit une très grosse somme pour soutenir une startup de… l’IA. Le géant de la santé injecte 180 millions de dollars dans la pépite Owkin.