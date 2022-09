Le géant des équipements électriques propose à ses clients d’exploiter les données collectées par ses systèmes pour les aider à réduire les risques d’interruption de service et à diminuer leur budget de maintenance.

La continuité de l’alimentation électrique est vitale pour un datacenter. Elle permet de réduire les risques d’interruption de service en garantissant la disponibilité des infrastructures IT. Elle est également essentiel dans la prévention contre les risques d’incendie !

Spécialiste de la gestion de l’énergie et des automatismes, Schneider Electric vient d’enrichir son offre de nouveaux services pour ses équipements et systèmes électriques afin d’aider les entreprises à diminuer leurs coûts en maintenance tout en réduisant les risques de dysfonctionnements. Baptisée EcoStruxure Service Plan, l’offre associe des prestations traditionnelles à un ensemble de services numériques, conçus pour améliorer les performances des équipements et systèmes électriques. Ils se concrétisent notamment par l’accès à des experts qui exploitent les données collectées sur les équipements.

Tous les produits Schneider Electric, de la basse tension aux transformateurs, embarquent désormais des capteurs. Les données collectées sont surveillées en continu de façon à prévenir les pannes. Dans le cadre de la nouvelle offre de service, les experts peuvent analyser les informations et proposer des plans de maintenance sur mesure. L’entreprise peut ainsi déterminer ses priorités, réduire les temps d’arrêt et les planifier au moment le plus opportun.

Selon Schneider Electric, ses nouveaux services permettraient de réduire le risque de pannes électriques jusqu’à 75 % sur les équipements connectés et de diminuer les budgets de maintenance jusqu’à 40%. À l’heure de l’informatique responsable, ils pourraient aussi contribuer à un usage plus raisonné de l’énergie, autre avantage significatif pour les entreprises cherchant à réduire l’empreinte environnementale du numérique.

