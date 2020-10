Ringover Group, éditeur de logiciel Saas et opérateur téléphonique européen, met à la disposition des entreprises Ringover, une solution de communication 100 % Cloud intégrant téléphonie avancée, SMS, visioconférence et messagerie collaborative, axée sur la productivité des équipes et configurable directement par les managers.

Intégrable aux outils métiers et offrant des statistiques en temps réel, Ringover permet de gérer les communications professionnelles aisément et de bout en bout grâce à une technologie éprouvée, à une interface ergonomique et un accompagnement à chaque étape. Ce faisant, les communications professionnelles sont possibles en tout lieu depuis un PC ou un smartphone grâce à une connexion Internet.

Gérer ses appels professionnels à travers une application web ou mobile

S’adressant aux PME et aux ETI, Ringover inclut toutes les fonctionnalités d’un IPBX (renvoi d’appel, transfert, conférence à plusieurs, etc.), permet de choisir un numéro fixe et/ou mobile vers 65 destinations, de passer des appels illimités vers 80 destinations, d’enregistrer et transcrire des appels ou encore d’accéder à un serveur vocal interactif. À ces fonctionnalités clés s’ajoutent également des fonctions de click to call, d’envoi de SMS et de fax to mail.

Intégrer téléphonie et solutions métiers

Avec Ringover, il est possible de bénéficier de toutes les fonctions téléphoniques directement dans les outils CRM et Helpdesk : appel en un clic, remontée de fiches clients lors d’un appel entrant, historisation automatique des appels entrants et sortants, etc. La solution Ringover s’interface aisément avec des applications du marché telles que Salesforce, Hubspot, Pipedrive, Zendesk, Zoho, Sellsy ou Freshdesk. Il est également possible d’intégrer ses solutions « développées en internes » via différentes API.

Améliorer la productivité de l’entreprise et piloter efficacement sa performance

Au travers de l’application, il est possible d’accéder aux données détaillées des appels de l’entreprise et d’établir des rapports personnalisés pour évaluer son activité. Enfin, la solution permet d’intensifier sa prospection téléphonique et d’améliorer la gestion des appels entrants pour les services clients.

Renaud CHARVET, Directeur Général chez Ringover Group « Nous sommes fiers de proposer notre solution Ringover qui répond aux nouveaux usages de communication en entreprise en mettant à la disposition des collaborateurs une solution de téléphonie de nouvelle génération leur permettant de travailler sereinement en tout lieu. Notre solution intègre toutes les fonctionnalités nécessaires pour adopter les nouveaux modes de collaboration comme la visioconférence, le partage d’écran et la messagerie instantanée. »