Réputé pour ses défenses anti-ransomwares, l’acteur de la sauvegarde « next-gen » s’était démarqué l’an dernier en offrant une garantie de récupération jusqu’à 5 millions de dollars en cas d’incapacité de restauration après une telle attaque. Il étend aujourd’hui cette garantie à son service Cloud Vault.

En décembre dernier, Rubrik annonçait en partenariat avec Microsoft son nouveau service de coffre-fort « Cloud Vault » sur Azure proposant un espace d’archivage des sauvegardes dans un environnement cloud isolé de leurs propres infrastructures. La solution, pensée pour donner aux entreprises davantage d’options dans leur lutte contre les effets devastateurs des ransomwares, combine les sécurités de Rubrik, le stockage immuable d’Azure et des fonctionnalités « Zero Trust » unifiées.

Un service d’archivage de sauvegarde qui venait en complément de la plateforme de protection des données « Rubrik Zero Trust » conçue pour protéger les données des entreprises contre tous les incidents y compris les attaques de ransomware. La plateforme est optimisée pour permettre aux équipes informatiques de récupérer rapidement leurs applications et de reprendre une activité normale. En Octobre dernier, l’éditeur annonçait la mise en place de sa garantie « Ransomware Recovery Warranty ». Celle-ci couvre à hauteur de 5 millions de dollars les dépenses liées à la récupération et à la restauration des données dans le cas où Rubrik serait dans l’incapacité de récupérer les données protégées par sa plateforme en cas d’attaque avancée par ransomware.

Rubrik annonce cette semaine étendre sa garantie au service « Cloud Vault » sur Azure. Désormais, les entreprises peuvent obtenir un degré de confiance supplémentaire dans la récupération de leurs données après une cyberattaque avec une garantie ransomware inédite dans le secteur, incluant le service de coffre-fort dans le cloud de Rubrik pour les données critiques.

Dit autrement, les sauvegardes archivées dans le coffre-fort hébergé dans Azure sont couvertes par la garantie de récupération à hauteur de 5 millions de dollars. Une façon de démontrer à quel point Rubrik a confiance en sa solution et en la capacité d’Azure à lui faire tenir ses promesses de restauration.