Lutter contre le fléau des ransomwares est devenu l’une des priorités de tous les acteurs du stockage et de la sauvegarde. Déjà précurseur et bien armé dans cette lutte, Rubrik étoffe encore son arsenal défensif grâce au cloud.

Rubrik n’a pas attendu la récente vague de ransomwares pour fortifier ses défenses et protéger les sauvegardes des entreprises (seules vraies bouées de sauvetage face à ces attaques) contre les effacements et les attaques sophistiquées. Sûr de ses défenses, il est même le premier acteur du marché à garantir la restauration des donnée. Ainsi Rubrik propose des sauvegardes immuables mais également des boucliers pour, par exemple, éviter que les attaquants ne falsifient les politiques de rétention d’informations (en trafiquant les serveurs qui donnent l’heure par exemple).

En Août dernier, Rubrik et Microsoft annonçaient un partenariat stratégique dans la lutte contre les ransomwares et la préservation des données dans le cloud.

Ce partenariat donne aujourd’hui naissance à un nouveau service Rubrik dénommé « Rubrik Cloud Vault ». L’idée consiste à proposer aux entreprises d’archiver leurs sauvegardes dans un environnement cloud isolé de leurs propres datacenters et environnements de production.

Une idée en vogue que l’on retrouve également depuis peu chez Cohesity (et son Project Fort Knox) ou encore chez Dell et son Cyber Recovery Vault étendu sur AWS. Le marché visé est bien celui de la sauvegarde externe (grâce au et dans le cloud) des datacenters et infrastructures « on-premises ».

« Rubrik Cloud Vault » combine les sécurités classiques de Rubrik, les capacités de stockage immuable d’Azure et les fonctionnalités « Zero Trust » des deux plateformes (avec authentification multifacteur et des accès basés sur les rôles). La solution permet aux clients de survivre aux cyberattaques et d’éviter le paiement de rançons en conservant des copies immuables et instantanément récupérables des données les plus critiques dans un emplacement cloud sécurisé Azure, isolé et entièrement géré par Rubrik.

Pour Dan Rogers, président de Rubrik, « les attaques de ransomware représentent un danger accru pour toutes les entreprises du monde entier, quel que soit leur secteur d’activité. Il s’agit d’une étape clé dans notre engagement à intégrer les capacités de sécurité des données de Rubrik avec Microsoft pour offrir une sécurité des données de confiance zéro aux entreprises clientes mondiales. »

« Les entreprises clientes recherchent une protection des données complète et multicouche pour être cyber-résilientes », confirme de son côté Jurgen Willis, vice-président d’Azure Storage Engineering. « Rubrik Cloud Vault combine la sécurité zéro confiance de Rubrik avec les fonctions fondamentales de sécurité et de fiabilité d’Azure Blob Storage pour fournir aux clients une solution précieuse pour faire face aux menaces de ransomware, ainsi qu’une plateforme sécurisée pour protéger, et fournir une récupération accélérée à leurs actifs numériques les plus importants. »

Au-delà du stockage des sauvegardes sur l’infrastructure Cloud d’Azure, Rubrik Cloud Vault intègre les fonctionnalités de défenses et de « Threat Hunting » (chasse aux menaces) développées par Rubrik. Ces fonctionnalités permettent notamment aux entreprises de scanner le contenu de leurs sauvegardes pour y repérer des indicateurs de compromission et identifier immédiatement la dernière copie « parfaitement saine » des données.

Rubrik a d’ailleurs parallèlement annoncé un renforcement de ces mécanismes défensifs en permettant à ses utilisateurs d’y intégrer la plateforme d’orchestration, automatisation et réponse Cortex XSOAR de Palo Alto Networks afin de renforcer encore le niveau de détection et automatiser les processus de sécurité.