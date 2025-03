Sécuriser ses données dans le cloud, c’est bien. Garder le contrôle total dessus, c’est mieux — surtout face aux lois extraterritoriales et à la pression réglementaire croissante. Sauvegarder dans le cloud, c’est gagner en souplesse… à condition de choisir le bon partenaire et d’anticiper les pièges techniques, juridiques et financiers.

Dans un monde numérique en perpétuelle transformation, la question de la protection des données sensibles se pose avec une acuité croissante. Face aux cybermenaces et aux impératifs réglementaires, les entreprises doivent opter pour des solutions efficaces et sécurisées pour garantir la pérennité de leurs activités.

Adopter une stratégie de sauvegarde dans le cloud est une réponse pragmatique aux défis actuels de protection des données. Toutefois, le choix du fournisseur est un facteur déterminant car il conditionne à la fois la sécurité, la conformité et la souveraineté des informations stockées. Privilégier une solution souveraine et qualifiée SecNumCloud représente non seulement une garantie de sécurité, mais également un choix stratégique à long terme.

Dès lors, comment assurer une sauvegarde efficace tout en garantissant un contrôle total sur ses informations ? Quels sont les défis et les opportunités liés au choix d’une solution cloud souveraine ?

Les avantages de la sauvegarde dans le cloud

La sauvegarde des données dans le cloud s’est imposée comme une pratique essentielle pour les entreprises souhaitant sécuriser leurs données sensibles. Face aux risques de perte liés à des pannes de système ou à des événements imprévus, cette solution garantit un accès continu et sécurisé aux données stockées, assurant ainsi la pérennité de l’activité.

Cette solution repose sur l’externalisation des données auprès de fournisseurs de services cloud, qui s’appuient généralement sur des standards tels que le stockage objet. Ce modèle offre des garanties en matière de performance, d’évolutivité et de flexibilité, autant d’atouts essentiels pour les entreprises.

Contrairement aux sauvegardes traditionnelles sur bandes, souvent complexes à gérer, le cloud offre une alternative simple et peu contraignante en matière de maintenance. Il permet de conserver une copie des données en dehors de l’infrastructure interne, de bénéficier d’une grande fiabilité tout en réduisant les coûts associés à une gestion interne souvent complexe.

En résumé, la sauvegarde dans le cloud allie simplicité et efficacité, s’imposant ainsi comme une réponse adaptée au nouveau contexte en matière de protection des données.

Pourquoi le choix du fournisseur cloud est-il déterminant ?

Le choix d’un fournisseur de services cloud requiert une attention particulière pour garantir sécurité, conformité réglementaire, réversibilité et maîtrise des coûts.

En l’occurrence, opter pour un fournisseur qualifié SecNumCloud, qualification délivrée par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), garantit le respect des plus hauts standards de protection des données en France.

Cette certification assure la mise en place de mesures de sécurité avancées telles que le chiffrement et le cloisonnement des accès, une stricte conformité aux réglementations françaises et européennes comme le RGPD et la directive NIS2, ainsi qu’une immunité aux lois extraterritoriales étrangères, évitant ainsi les risques de captation de données par des juridictions non européennes.

De plus, la question de l’interopérabilité et de la réversibilité des données reste cruciale. L’entreprise doit s’assurer qu’elle pourra facilement récupérer ses données sans être bloquée par des verrous technologiques, qui pourraient limiter les options de migration vers d’autres solutions par exemple.

Enfin, une vigilance particulière doit être apportée aux aspects contractuels qui pourraient engendrer des coûts cachés. En effet, certains fournisseurs appliquent des frais additionnels pour la récupération des données ou l’extension du stockage, ce qui peut considérablement alourdir la facture finale.

Prérequis : la mise en œuvre des bonnes pratiques

L’élaboration d’une stratégie de sauvegarde dans le cloud véritablement performante repose sur une méthodologie rigoureuse et préventive. Il s’agit avant tout de classifier précisément les données de l’entreprise en fonction de leur sensibilité, puis d’y associer des protocoles de protection adaptés. Par ailleurs, la mise en œuvre de tests périodiques de restauration des données permet non seulement de garantir la fiabilité des processus établis, mais aussi d’assurer la résilience de l’organisation face à tout incident potentiel. Comme le dit l’adage : « sauvegarder c’est bien mais pouvoir restaurer rapidement et au bon moment c’est mieux ».

La stratégie de sauvegarde dans un cloud souverain et qualifié SecNumCloud représente donc une option incontournable pour sécuriser les données sensibles de manière simple, efficace et économique. Elle offre aux entreprises la possibilité de se consacrer pleinement à leur cœur de métier, tout en garantissant une gestion de leurs données sécurisée et conforme aux réglementations en vigueur. Il faut toutefois faire preuve de vigilance et de proactivité dans la mise en œuvre de cette stratégie, en adaptant continuellement les mesures de protection aux évolutions technologiques et aux nouvelles menaces.

____________________________

Par Yohan Parent, Architecte Avant-vente chez Numspot

