SCC France, leader auprès de partenaires technologiques majeurs, va à la rencontre de ses clients et partenaires en région. Ce tour de France 2024 dévoilera le savoir-faire mis en œuvre pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C’est aussi l’heure d’un bilan stratégique s’inscrivant dans le cadre du plan de croissance de l’ESN qui, au travers de ses 14 agences, se donne pour mission de travailler en proximité avec ses clients privés et publics pour les accompagner dans leurs projets.

Le SCC Engage Tour va débuter le 3 avril pour se terminer le 13 juin. Pour cette édition 2024, 5 dates sont proposées avec des événements sur les villes de Toulouse, Aix-en-Provence, Lyon, Lille et Nantes. À ces occasions, les experts SCC et leurs partenaires technologiques prendront la parole au cours de conférences et proposeront des rendez-vous individuels dans un espace privilégié.

Lors de ces différentes étapes, un programme complet sera proposé pour évoquer les grandes tendances du marché et faire le point sur les sujets incontournables pour mener à bien des projets de transformation numérique. Il sera notamment évoqué les thèmes suivants : le move to Cloud, le workplace, l’intelligence artificielle, la sécurité urbaine, la traçabilité ou encore l’optimisation énergétique et l’IoT.

SCC présentera également sa participation à la livraison d’un grand projet stratégique : les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En tant que supporteur officiel, SCC fournit des services de gestion du parc IT et audiovisuel. Dans ce cadre, l’ESN intervient sur des sujets comme l’approvisionnement d’équipements et de solutions IT, leur déploiement, leur paramétrage, leur support ou encore leur recyclage.

Loïc GUILLAUME, Directeur des Régions de SCC France « La proximité territoriale a toujours été un élément central dans la politique de développement de SCC. Cette année 2024 nous permet d’aller encore plus loin en proposant un tour de France de grande envergure qui réunira nos équipes, nos partenaires et nos clients. Il s’agit d’une formidable opportunité pour nos clients de pouvoir échanger autour de leurs problématiques et de découvrir les nouvelles solutions qui s’offrent à eux pour mener à bien leurs projets. »