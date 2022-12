La nouvelle version de la plateforme Search Cloud de Sinequa optimise la précision dans les recherches de contenu et « parle » de nouvelles langues.

Sinequa est l’un des spécialistes mondiaux de l’« enterprise search », des technologies d’analyse du langage naturel et plus largement de recherche de contenus, textes et données pour les entreprises. Ses outils savent aussi extraire des informations des interactions avec les utilisateurs et présenter+ les informations pertinentes dans leur contexte.

L’éditeur propose une nouvelle version 11.9 de sa solution Search Cloud.

L’UX (interface utilisateur) a été revue avec notamment des Tops sur les principales recherches et les principales réponses pour rendre l’expérience utilisateur plus fluide et ludique.

Sinequa a également étendu la liste des connecteurs prédéfinis avec lesquels son outil peut se connecter. Un connecteur PTC Windchill permet d’intégrer des contenus PLM. Il a été mis à niveau pour prendre en charge la v12, et notamment la totalité des types d’objets et protocoles de sécurité. Un connecteur Office 365 OneNote complète le support de Microsoft 365 dans Sinequa Search Cloud et permet enfin d’intégrer les contenus de l’outil de prises de notes et de collaboration de Microsoft. Toujours dans l’univers Microsoft, le nouveau connecteur « Stockage Blob Azure » permet une indexation complète des contenus emmagasinés dans Azure. Enfin, le nouveau connecteur « Journal d’audit » a été entièrement réécrit afin d’offrir davantage de possibilités dont le très attendu « filtrage des évènements ».

Mais c’est évidemment sur le cœur de sa recherche « neuronale » que les principales nouveautés se concentrent.

Basées sur quatre réseaux de neurones pré-entraînés, sa fonction de recherche intelligente gagne encore en précision grâce à une plus grande diversité de contenus analysés mais aussi un meilleur fractionnement des documents qui améliore la contextualisation des résultats, l’extraction de réponses au cœur des documents et la présentation des extraits.

Surtout, cette recherche intelligente s’internationalise enfin ! Jusqu’ici, le moteur neuronal n’était disponible qu’en anglais. Il prend désormais en compte le français ainsi que l’espagnol et l’allemand.

Sinequa a aussi amélioré son outil no-code Search Experience Builder. Celui-ci permet aux métiers de créer et personnaliser facilement des interfaces de recherche pour toutes les populations d’utilisateurs. Cette dernière version apporte une nouvelle interface utilisateur plus facile à personnaliser grâce à des thèmes modulaires personnalisables, les Sinequa Themes.

Accessible à tous, Search Starter App Builder comprend de nouveaux composants et de nouvelles options pour créer instantanément des expériences de recherche plus modernes.