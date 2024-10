Les mouvements de consolidation se poursuivent dans le très éclaté écosystème de la cybersécurité. Sophos annonce l’acquisition de Secureworks pour renforcer ses positions sur le marché du XDR et de la cybersécurité managée (MDR).

Fondée en 1985, Sophos est un pionnier historique de l’écosystème cyber et un acteur assez singulier avec un focus sur les petites et moyennes entreprises qui ne l’empêchent pas d’adresser aussi les grandes entreprises, mais aussi avec ses offres matérielles de firewalls, ses services managés et ses solutions logicielles antivirales, XDR et EDR.

Depuis sa fondation, Sophos s’est distinguée par une série d’acquisitions stratégiques visant à enrichir son portefeuille de solutions de sécurité informatique. Parmi les opérations notables, on compte l’acquisition d’Astaro en 2011, renforçant sa présence dans la sécurité réseau, et celle de SurfRight en 2015, ajoutant ainsi à son portfolio les technologies avancées de détection des malwares issues du très populaire HitmanPro. En 2019, l’achat de Rook Security a permis à Sophos d’élargir ses services de détection et réponse managées (MDR). En 2020, l’éditeur Sophos est tombé entre les mains du géant de l’investissement privé américain Thoma Bravo pour 3,9 milliards de dollars.

Poursuivant sa dynamique et jouant son rôle de principal bras Cyber de Thoma Bravo, Sophos annonce aujourd’hui l’acquisition de Secureworks pour 859 millions de dollars. Cette transaction, entièrement en numéraire, devrait être finalisée début 2025. Secureworks, majoritairement détenue par Dell Technologies, est reconnue pour sa plateforme Taegis XDR, offrant des capacités avancées de détection et de réponse étendues.

Sur le papier, la solution Taegis peut sembler faire double-emploi avec les solutions de Sophos. Mais Joe Levy, PDG de Sophos, explique que « l’intégration de la technologie XDR de Secureworks à notre plateforme de cybersécurité permettra de fournir des solutions MDR et XDR encore plus performantes à nos clients. »

En plus de jumeler la plateforme Taegis MDR/XDR à ses propres solutions MDR/XDR, Sophos prévoit d’utiliser d’autres solutions de Secureworks pour enrichir son offre de sécurité. Cela inclut la détection et réponse des identités, le SIEM nouvelle génération, la sécurité des systèmes opérationnels, et les outils de priorisation des vulnérabilités.

En tout état de cause, les deux entreprises sont assez complémentaires en termes de marchés et clients et cette acquisition permet à Sophos non seulement de se renforcer mais aussi de mieux s’imposer vers le haut du marché de la cybersécurité tout en poursuivant sa séduction des PME et du mid-market.

Les détails concernant le maintien de la marque Secureworks n’ont pas été précisés. Cette acquisition s’inscrit dans une tendance plus large de consolidation dans le secteur de la cybersécurité, les acteurs cherchant à offrir des solutions complètes face à des menaces de plus en plus sophistiquées.

