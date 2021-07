Sophos est principalement connu pour sa solution complète « Intercept X Endpoint » (pour Windows et macOS) ainsi que Intercept X Server (Windows et Linux), sa protection multicloud Sophos Cloud Security et pour ses pares-feux Next Gen.

L’éditeur qui a lancé récemment sa plateforme Sophos ACE (Adaptive Cybersecurity Ecosystem) pour regrouper toutes ses protections au sein d’une plateforme gérée par des API ouvertes a décidé de muscler son savoir et ses boucliers Linux. Il annonce le rachat de Capsule8, une startup qui a fait de la protection de Linux et des containers Linux sa grande spécialité.

Capsule8 a développé l’une des rares plateformes de détection et réponse spécifiquement conçue pour Linux et la défense de tous les endpoints Linux notamment au sein des chaînes DevOps. Sa solution sécurise les charges de travail Linux avec une visibilité, une détection et une réponse d’exécution quel que soit l’environnement d’exécution (conteneurisé, virtualisé ou « bare metal »).