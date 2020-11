Splashtop, l’un des spécialistes mondiaux de la prise de contrôle à distance, décline à l’échelle de l’entreprise, ou du campus, son offre de solutions d’accès à distance aux applications et aux bureaux pour faciliter le télétravail. Splashtop Entreprise se présente comme une solution tout en un combinant « accès à distance » (pour permettre aux collaborateurs d’accéder à distance à leur PC resté dans les murs de l’entreprise) et « Assistance à distance » (pour permettre aux équipes IT d’assister et dépanner ordinateurs et appareils mobiles).

Parmi les fonctionnalités ajoutées, celles permettant une gestion plus efficace et fine des utilisateurs. Ainsi des fonctions telles que le regroupement, les autorisations d’accès granulaires et la planification facilitent la gestion par l’IT d’équipes importantes d’employés ou de groupes d’étudiants. A noter que les comptes utilisateurs propres à l’application peuvent être intégrés à des fournisseurs d’identité à signature unique pour une authentification centralisée et une sécurité accrue.

Les équipes informatiques peuvent gérer tous les utilisateurs, ordinateurs et périphériques à l’aide d’une console d’administration centralisée permettant une gestion efficace des terminaux distants.

Différentes options de licence sont proposées allant de l’attribution de licences nominatives à des mécanismes plus flexibles. Les établissements d’enseignement peuvent par ailleurs choisir des licences simultanées pour les étudiants et programmer des plages horaires pour que les étudiants et les membres du corps enseignant puissent accéder aux ordinateurs des salles de cours ou des laboratoires.

Mark Lee, PDG de l’entreprise, explique que « Splashtop Enterprise est né du besoin d’une solution unique et performante qui permet aux organisations de choisir leur propre combinaison d’outils d’accès à distance pour le télétravail et le service d’assistance ».