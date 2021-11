SquareScale, filiale de Sogilis, a profité du salon DevOps pour présenter son orchestrateur d’infrastructures Cloud Native qui se positionne comme une alternative à Kubernetes.

La solution permet de déployer une infrastructure hybride d’orchestration de containers très rapidement et de manière ultra-sécurisée sur tout type d’hébergement IaaS, la rendant ainsi prête en quelques minutes pour la production.

SquareScale simplifie ainsi la vie des ops et des développeurs en leur proposant une solution accessible et sans compromis sur la sécurité mais surtout sans devoir se confronter à la complexité, aux coûts d’exploitation et de maintenance élevés souvent associés à Kubernetes.

SqaureScale offre une API Restful complète, une interface Web ergonomique, un CLI, un provider Terraform pour intégrer SquareScale à vos chaînes CI/CD existantes, et un ensemble de SDK en Golang, Rust, Python et NodeJS.

Selon l’éditeur, SquareScale peut être déployé aisément dans n’importe quel datacenter mais aussi dans des appareils embarqués. Elle est aussi conçue pour se déployer aisément sur AWS, Azure, GCP, OpenStack et sur les infrastructures VMware.

Christophe Baillon, CEO de Sogilis, explique : « La mission de SquareScale est de rendre accessible à toutes les entreprises des infrastructures Cloud Native avancées prêtes pour la production d’applications critiques et certifiables ».