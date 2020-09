Stormshield annonce la disponibilité immédiate d’un nouveau modèle de firewall dans sa gamme SNS (solution certifiée EAL4+ Anssi), le SNi20.

Ce modèle, équipé d’un châssis durci, a été conçu plus particulièrement pour les entreprises des secteurs de l’électricité (norme IEC 61850) ou de l’eau. Il intègre des fonctions de sécurité et de filtrage dédiées à ces environnements.

De par ces spécificités, le SNi20 est également adapté à l’ensemble des entreprises devant déployer des éléments de sécurité sur des sites exposés à des contraintes électriques (smart buildings, locaux techniques électriques…).

Le SNi20 répond aux problématiques des entreprises qui s’appuient sur des systèmes industriels complets et dont les adressages réseau ne peuvent pas être modifiés. L’appareil est alors positionné en frontal du système industriel pour permettre son intégration au système d’information global, sans changer le plan d’adressage. Les entreprises évitent ainsi d’avoir à recertifier leurs systèmes, et économisent sur les coûts et les délais.

L’appareil offre des fonctions de télémaintenance sécurisée, en IPSec ou SSL, afin que les opérateurs puissent intervenir à distance en toute sécurité.

Simon Dansette, Product Manager chez Stormshield, précise : « Les fonctionnalités du SNi20, associées à un coût d’acquisition et de déploiement compétitif, le rendent particulièrement attractif dans le cas de parc d’équipements industriels importants et nécessitant une protection indépendante pour chaque élément ».