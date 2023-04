Le spécialiste de la gestion des endpoints, Tanium, étend ses analyses au-delà de la sécurité et du monitoring technique en s’intéressant désormais au ressenti des utilisateurs et à la fluidité des expériences numériques.

Dans un monde de l’emploi chamboulé et un univers numérique qui manquent cruellement de talents et de diversité, les entreprises consentent à d’importants efforts pour améliorer l’engagement et la satisfaction de leurs employés. Pour les y aider, des plateformes EX (de gestion de l’eXpérience des Employés) ont fait leur apparition et visent à fluidifier le parcours professionnel des collaborateurs de leur recrutement jusqu’à leur fin de carrière en passant par l’intégration, le développement personnel et professionnel, la gestion de la performance et de la satisfaction, la formation/reskilling/upskilling, etc.

Et cette « EX » (Employee Experience) comprend bien évidemment tout un volet numérique – souvent désigné par l’acronyme DEX (Digital Employee Experience) qui se focalise plus particulièrement sur les processus numériques et sur les interactions des collaborateurs avec les outils et services numériques. Les plateformes orientées DEX cherchent notamment à identifier et résoudre les problèmes d’accessibilité, de productivité, d’engagement, de collaboration, de cybersécurité liés à l’expérience numérique des employés.

Autant de sujets qui ne sont pas vraiment le cœur de métier de Tanium dont la plateforme XEM (Converged Endpoint Manager) est spécialisée dans la gestion de la sécurité des Endpoints et de tout ce qui est branché sur le réseau. Toutefois, l’éditeur – qui ne limite plus son intérêt aux problématiques de cybersécurité pures, mais étend ses capacités à toute la gestion du cycle de vie des endpoints – estime que la satisfaction des employés passe par leur confort numérique. Plus les expériences numériques – à commencer par la cybersécurité – sont fluides et bien intégrées, meilleure est la productivité du collaborateur. Avec en bonus une réduction des coûts de support informatique.

« Aujourd’hui, l’expérience numérique de nos employés est tout simplement leur expérience de travail », explique Steve Daheb, Chief Marketing Officer de Tanium. « La transition rapide vers des technologies basées sur le cloud et le travail hybride ont ajouté de nouvelles variables à la disponibilité et aux performances du travail numérique, affectant tout, de la plateforme à la connectivité, en passant par les applications et l’accès aux données. Cette transition numérique rapide a mis en évidence la fragilité de notre expérience numérique du travail »

En ajoutant des fonctionnalités DEX au cœur de sa plateforme XEM, Tanium veut offrir aux équipes IT un moyen de monitorer et de gérer de manière proactive les expériences numériques des employés depuis une même plateforme de gestion des endpoints. Tanium XEM avec DEX offre également tout un ensemble de fonctionnalités de dépannage (auto-remédiation proactive) qui permettent aux employés d’identifier les problèmes affectant leurs appareils et d’y remédier automatiquement pour une expérience fluide. De façon plus classique pour un produit estampillé « DEX », le module propose aussi des fonctions pour recueillir la satisfaction des employés via des questionnaires, des sondages et des notifications afin de mesurer et améliorer en continu l’expérience utilisateur.

Des mesures et informations qui sont directement capturées par l’unique agent Tanium installé sur les postes. Selon Tanium, ces données récoltées peuvent permettre d’identifier des problèmes systémiques et d’en identifier les causes profondes. Elles sont aussi utilisées pour afficher des indicateurs en temps réel sur l’état de santé (sécurité, performance, stabilité, etc.) de chaque poste.

« Tanium XEM avec DEX supprime les barrières entre l’informatique et les employés grâce à des capacités de gestion et d’analyse qui permettent de prendre de meilleures décisions organisationnelles » explique Nic Surpatanu, chef produit Tanium . « Notre offre DEX fournit des informations précises sur les processus et la productivité au sein d’une organisation, de sorte que toute anomalie puisse être signalée avant qu’elle ne devienne un problème. Alors que les organisations cherchent à être plus efficientes et à stimuler la productivité, la plateforme Tanium détecte et notifie les utilisateurs finaux des perturbations potentielles, afin qu’ils puissent résoudre leurs difficultés sans avoir à contacter le support informatique. »

