Tanium, fournisseur de solutions de gestion et de sécurisation des endpoints, annonce le lancement de son offre Tanium Risk, nouvelle solution d’évaluation des cybers risques pour les entreprises.

Tanium s’est fait connaître pour son remarquable moteur d’exploration des réseaux qui permet de répertorier et cartographier les équipements connectés afin de mieux les surveiller et les protéger.

Disponible au sein-même de la plateforme de gestion des risques et de conformité de Tanium, et en s’appuyant sur ses capacités à fournir une vue holistique de l’ensemble des endpoints, Tanium Risk est en mesure de générer un score précis d’exposition aux risques cyber. Les clients peuvent ainsi prioriser ce qui doit être corrigé dans leur environnement informatique sans changer d’outil, avec un calcul du score contextualisé.

Pete Constantine, Chef Produit Tanium, explique que « les responsables cybersécurité doivent désormais gérer les risques liés à des millions d’actifs informatiques hétérogènes et distribués à l’échelle mondiale. Le tout en répondant à des contraintes de conformité réglementaire et des audits toujours plus exigeants ». Un mission impossible sans outil adéquat et hautement automatisé.