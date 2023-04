La plateforme XEM de Tanium s’enrichit d’un nouveau gestionnaire de certificats et couvre enfin pleinement les endpoints sous macOS.

Connu pour sa solution de Converged Endpoint Management (XEM), Tanium annonce la disponibilité de nouvelles fonctionnalités dont un gestionnaire de certificats. Pour rappel, sa plateforme – réputée pour sa vitesse de scan des réseaux – apporte une visibilité complète sur les endpoints, centralise les données dans une interface unique et facilite le monitoring à partir d’une taxonomie commune.

Pour justifier l’ajout de cette nouvelle fonctionnalité dédiée aux certificats, l’éditeur met en avant leur nombre croissant, et la difficulté à les gérer manuellement.

« Les organisations doivent maîtriser d’innombrables outils hétérogènes et processus manuels afin de détecter et de corriger leurs vulnérabilités, configurer leurs politiques et gérer leurs certificats », souligne Nic Surpatanu, Chief Product Officer chez Tanium. Le nouveau gestionnaire de certificats répertorie les certificats présents sur l’ensemble des endpoints, identifie les clés de chiffrement et les certificats susceptibles d’être compromis en temps réel. Il inventorie également les services de cryptographie, « un préalable à l’adoption de technologies de cryptographie quantique », ajoute Nic Surpatanu.

Mais Tanium a aussi profité de cette mise à jour pour apporter plusieurs autres améliorations à sa solution :

– Les périphériques de stockage USB amovibles font désormais l’objet d’un contrôle plus granulaire et d’un reporting plus détaillé.

– Les appareils sous macOS sont désormais pris en charge avec la même richesse fonctionnelle que les appareils Windows et Linux en matière d’application des politiques de conformité et de sécurité mais aussi en matière de gestion et correction des vulnérabilités.

– Une fonctionnalité de gestion avancée des appareils sous Windows permet de gérer et générer des rapports sur les politiques régissant ces appareils locaux ou distants, qu’ils soient affiliés ou non à un domaine.

