Depuis le début de l’épidémie, rien qu’en Chine, l’usage de l’outil collaboratif Teams a connu 500% de croissance sur tout ce qui est meeting collaboratif, appels et visio-conférences. Microsoft a également constaté 200% d’augmentation des usages mobiles de Teams.

Il y a quelques jours, Microsoft annonçait que la version Premium de Teams serait gratuite durant six mois pour aider les entreprises à faire face à la pandémie de coronavirus.

Avec les mesures soudaines de confinement un peu partout en Europe et la mise en place de télétravail systématique dans de très nombreuses entreprises déjà équipées en Office 365, le service collaboratif a quelque peu explosé ces dernières heures. Certaines personnes avaient du mal à se connecter et certaines conversations Tchat semblaient ne pas recevoir les messages ou les perdre en route. L’Angleterre et les Pays-Bas semblent avoir été les plus touchés.

Au point que Microsoft vient d’annoncer devoir prendre des mesures pour soulager son infrastructure. Ainsi, le mécanisme qui vérifie les présences va perdre en précision avec des « checks » moins fréquents, tout comme le mécanisme qui signale en temps normal que quelqu’un est en train d’écrire un message. Enfin la résolution vidéo de certains appels ou conférences pourrait aussi être diminuée en fonction du trafic. Selon Microsoft cependant, l’ajustement de ces réglages techniques ne devrait pas avoir d’impacts significatifs sur l’expérience utilisateur.

Quoiqu’il en soit, si l’on en croit les statistiques de « Downdetector.com », les problèmes rencontrés hier semblent avoir été tous résolus par les équipes techniques et le service connaît un fonctionnement intense mais normal.