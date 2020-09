TeamViewer est l’un des leaders de la prise de contrôle à distance et de l’assistance à distance. Aujourd’hui, l’éditeur intègre sa téléassistance à Teams. Désormais, les utilisateurs peuvent lancer des sessions d’assistance à distance et prendre le contrôle de machines distantes directement depuis les discussions de la plateforme de travail collaboratif de Microsoft.

Après le téléchargement l’application TeamViewer à partir du marketplace applicatif de Teams, il leur suffit de se connecter à leur compte et partager immédiatement des invitations TeamViewer avec leurs collègues (individuellement ou de façon groupée) pour prendre le contrôle à distance d’un appareil et même utiliser la technologie de réalité augmentée TeamViewer Pilot. En utilisant la camera du smartphone ou de la tablette d’un intervenant sur le terrain, l’assistance peut en effet voir ce qui est dans le champ de vision de l’utilisateur et lui montrer précisément où intervenir et ce qu’il doit faire. Ces connexions en réalité augmentée sont particulièrement utiles lorsque des interventions physiques sont nécessaires mais que le présentiel d’un expert n’est pas possible.

Par ailleurs, grâce aux touches de basculement intuitives d’accès aux périphériques, les équipes peuvent collaborer plus efficacement en partageant instantanément l’accès à tous les appareils et environnements requis avec les autres membres de leurs groupes de travail.

La possibilité d’exécuter ces actions sans quitter la plateforme Microsoft Teams contribue de façon significative à l’intuitivité de l’expérience des utilisateurs et à leur productivité.

Evidemment, pour tirer parti de cette nouvelle intégration, les entreprises doivent disposer d’une licence Microsoft Teams et d’un plan TeamViewer compatible.

Pour ceux qui ne connaissent pas TeamViewer Pilot, voici une petite vidéo de présentation :