Après un déploiement sur AWS, Teradata poursuit ses partenariats et rend sa plateforme de gestion et d’analyse des données VantageCloud Lake disponible sur Azure pour mieux concurrencer Snowflake, Databricks mais aussi Azure Frabric.

Teradata est un fournisseur de longue date de solutions de gestion des données et d’analyse. Lancé en 2022, VantageCloud Lake est l’adaptation en « cloud natif » de sa plateforme Vantage. Une adaptation qui a permis à Terradata de s’aligner sur les solutions plus récentes que sont Snowflake, Databricks LakeHouse, SingleStore, Google Big Lake ou Microsoft Synapse. D’autant que parallèlement à VantageCloud Lake, Teradata avait aussi lancé ClearScape Analytics, une version très étendue de sa plateforme BI avec accès direct aux données donc sans passer par les étapes d’extraction, transformation et chargement.

Mais jusqu’ici VantageCloud Lake n’était disponible que sur sa plateforme de lancement, AWS.

Cette semaine, Teradata a confirmé la disponibilité de VantageCloud Lake et de ClearScape Analytics sur Azure. Les clients communs de VantageCloud Lake et d’Azure peuvent donc utiliser toutes les capacités des deux plates-formes sans avoir à déplacer des données entre les deux mais également tirer profit des services Azure au sein de VantageCloud et ClearScape tels que les services Azure OpenAI, Azure Cognitive Services, Azure ML, etc.

Pour les nombreux clients de Teradata, cette disponibilité permet d’envisager et simplifier leur modernisation dans le cloud en appuie sur Azure et ses technologies. D’un autre côté Teradatapeut ainsi de conserver ses clients qui envisagent d’aller vers le cloud alors que Microsoft a récemment lancé une plateforme concurrente avec son Azure Fabric.

