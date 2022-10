Depuis plus de deux ans, Teradata se réinvente et réinvente ses solutions pour le Cloud. Un effort majeur alors que, notamment en France, bien des clients de Teradata qui ont d’immenses volumétries de données stratégiques hésitent encore à basculer vers le cloud, frileux face au manque de cohérence des initiatives souveraines et à une offre européenne qui peine encore à convaincre.

L’approche de Teradata se calque toutefois sur celle de ces clients avec une vision très hybride dans laquelle données cloud et données on-premises doivent pouvoir être intégrées et analysées en toute transparence pour les utilisateurs et les data-scientists.

Pour faire le point sur la stratégie et l’offre de son entreprise, Christophe Gendre, Directeur Général de Teradata France est l’invité de Guy Hervier. Ensemble, ils reviennent sur le manque de maturité des offres estampillées « de confiance », sur les dernières innovations de l’éditeur, dont VantageCloud Lake et ClearScape Analytics, sur le partenariat avec Kyndryl, mais surtout sur l’évolution des SGBD et des Datawarehouses avec la prédominance du Cloud.

