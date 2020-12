Comme chaque semaine, Guy Hervier accueille sur le plateau d’InformatiqueNews un acteur majeur de l’IT. Christophe Gendre, Territory VP France & Benelux de Teradata est notre invité de la semaine.

Teradata est l’un des grands noms du traitement de la donnée. Depuis toujours elle a vocation à aider les entreprises à exploiter le pouvoir et la valeur des données en en faisant leur principal atout. Aujourd’hui l’éditeur se présente comme un spécialiste de l’analytique dans le cloud et fournit une plateforme conçue pour correspondre à une réalité hybride multi-cloud. Son responsable France, Christophe Gendre est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Avec lui, il revient sur l’évolution de Teradata et de ses modèles ainsi que sur son nouveau fer de lance, la solution Vantage, qui met le machine learning à portée de toute entreprise ainsi que sur DataDNA, un service novateur d’identification des données et de suivi de leur utilisation. Il évoque également les liens entre Teradata et les grands fournisseurs de cloud à commencer par AWS alors que ces derniers proposent des solutions concurrentes « maison ». Enfin, Christophe Gendre déchiffre l’une des dernières annonces, QueryGrid et sa capacité à exécuter des requêtes simultanées sur plusieurs sources de données, quel que soit l’endroit où elles se trouvent.