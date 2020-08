Présent dans le carré des « Leaders » du dernier Magic Quadrant pour les plateformes BI et les outils de restitution, ThoughtSpot continue de soigner ses intégrations avec tous les leaders du marché de la data et des bases de données.

Après s’être rapprochée des grands clouds (avec ses solutions Embrace for GCP, Embrace for AWS et Embrace for Azure Synapse) et de SAP, la startup nouvellement installée en France annonce « ThoughtSpot Embrace for Teradata Vantage ».

Ce nouveau connecteur permet aux clients conjoints de rechercher et d’analyser des données depuis ThoughtSpot directement dans la plateforme de Teradata facilitant l’accès à des insights basés sur les données provenant de Vantage en évitant d’avoir à déplacer celles-ci.

« Les entreprises investissent dans les données depuis des années, mais malgré ces investissements, beaucoup d’entre elles n’ont pas été en mesure de tirer la valeur des informations stockées à tous les niveaux de leur organisation », note Seann Gardiner, SVP of Business Development & GM of Embrace chez ThoughtSpot. « En nous associant à Teradata, nous sommes en mesure de bouleverser fondamentalement le statu quo, en donnant aux entreprises la possibilité de tirer parti à la fois de l’échelle et de la puissance de Teradata avec la simplicité et la rapidité de ThoughtSpot. Alors que les entreprises repensent leur efficacité et leur productivité dans le contexte de la pandémie et au-delà, notre travail avec Teradata permettra aux collaborateurs d’exploiter de manière transparente les données de leur entreprise et de générer une valeur substantielle ».