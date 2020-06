ThoughtSpot, la startup mise en lumière par le Gartner et une présence cette année dans le carré Leaders du Magic Quadrant dédié aux plateformes BI et outils de restitution, continue de se faire remarquer par son dynamisme.

Elle a récemment ouvert un premier bureau en France, lancé un nouveau connecteur SAP sans impact sur la production et renforcé son partenariat avec Google (en lançant une initiative Embrace for Google Cloud Platform, pour associer toute la puissance de Google BigQuery à l’Intelligence Artificielle intégrée dans les solutions ThoughtSpot).

La jeune pousse ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle vient d’annoncer « Embrace pour AWS » et « Embrace pour Azure Synapse ».

ThoughtSpot Embrace for AWS permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches et des requêtes analytiques basées sur l’intelligence artificielle (IA) directement dans Amazon Redshift, sans avoir besoin de déplacer ou de mettre en cache les données. Plus de la moitié de la clientèle de ThoughtSpot (58 %) opère aujourd’hui sur le cloud AWS y stockant nombre de leurs données. Les clients d’Amazon Redshift peuvent désormais utiliser la fonctionnalité de recherche de ThoughtSpot pour poser des questions et obtenir facilement des réponses à forte valeur et en quelques secondes.

Parallèlement, en introduisant Azure Synapse en fin d’année dernière, Microsoft a bouleversé le marché en unifiant datawarehouses et datalakes. ThoughtSpot Embrace for Azure permet d’exploiter tout le potentiel d’Azure Sysnapse sans avoir à en migrer les données et permet d’interroger les gigantesques volumes qui y sont stockés pour obtenir en temps réel des insights détaillés.

Rappelons que la grande particularité de ThoughtSpot est de présenter aux utilisateurs une simple interface de recherche de type Google pour analyser instantanément des milliards de lignes de données, et exploiter l’intelligence artificielle pour obtenir des informations fiables et pertinentes qui leur sont présentées comme des réponses à des milliers de questions qu’ils n’auraient peut-être pas pensé à poser.