Record battu ! Il avait fallu moins d’un mois à ChatGPT pour accueillir 100 millions d’utilisateurs. Il a fallu à peine 5 jours au nouveau service Threads de Meta, un service destiné à concurrencer Twitter, pour atteindre ce niveau d’audience. Et les premiers surpris sont les dirigeants de Meta.

Après les échecs de son métavers, Meta a du mal à y croire. Son service de micro-blogging concurrent de Twitter, Instagram Threads, connaît des taux d’adoption jamais rencontrés. Il lui a fallu seulement 2 heures pour atteindre 2 millions d’utilisateurs, 48 heures pour atteindre les 70 millions d’utilisateurs et à peine plus de 4 jours pour dépasser les 100 millions d’utilisateurs !

Un exploit d’autant plus étonnant que Threads n’était pas particulièrement attendu et que l’application n’est pas disponible en Europe, incompatibilité, RGPD oblige.

Certes, Meta avait bien préparé son coup en embarquant en avance de phase dans l’aventure certaines de ses vedettes Instagram. Et Threads a été lancé alors que Twitter se fâchait avec la Tweeto-Sphère en bloquant les lectures de tweets à 600 par jour et en imposant un nouveau Tweetdeck déroutant. En outre, Threads a pu s’appuyer sur la popularité d’Instagram et de ses deux milliards d’utilisateurs.

L’exploit est néanmoins notable et sonne comme une résurrection pour Meta après le manque d’enthousiasme rencontré par son métavers qui ressemble furieusement à un accident industriel : le service Horizon Worlds de Meta n’accueillerait qu’une moyenne quotidienne de 38 utilisateurs et n’aurait dégagé depuis sa création qu’un chiffre d’affaires risible de 470 dollars selon Ryan T. Brown spécialiste du sujet.

L’adoption exceptionnelle de Threads redore donc le blason de Meta… mais lui attire parallèlement les foudres de Elon Musk et de Twitter qui ont écrit à Mark Zuckerberg accusant son entreprise d’avoir plagié les propriétés intellectuelles de Twitter.

Bien sûr toutes ces inscriptions de la première heure ne garantissent pas un succès à long terme et une adoption du produit sur la durée. Mais c’est déjà une première victoire.

