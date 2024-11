Parce que les TPE et PME aussi doivent blinder leur cybersécurité, Trend Micro décline sa solution Trend Vision One en version MSP destinée aux prestataires de services managés.

En bêta privée depuis de nombreux mois, la version MSP de la plateforme de cybersécurité Trend Vision One, signée Trend Micro, est officiellement disponible. L’éditeur se réjouit même avoir déjà signé 50 prestataires stratégiques ayant adopté sa plateforme MSP.

Cette solution, qui associe la gestion des risques de surface d’attaque (ASRM) et la détection et réponse étendues (XDR), permet aux entreprises, quelle que soit leur taille, de bénéficier d’une protection renforcée contre les cybermenaces en s’appuyant sur l’expertise de prestataires de services managés (MSP).

Pour rappel, Trend Vision One est une plateforme de cybersécurité unifiée intégrant des fonctionnalités de prévention, détection, réponse aux menaces dans une solution unique qui procure une gestion proactive des risques, des protections et détections avancées, l’orchestration et la mitigation des risques, etc.

La sortie de cette version MSP répond à un besoin croissant des petites et moyennes entreprises en matière de cybersécurité. La plateforme offre une visibilité complète des risques et permet une évaluation continue de la surface d’attaque, couvrant aussi bien la sécurité des postes de travail que celle des emails, des réseaux, du cloud et de la gestion des identités. Cette approche intégrée de la plateforme permet aux prestataires de services d’offrir une gestion précise et continue des risques cyber, adaptée à toutes les tailles d’organisation.

James Rocker, PDG de Nerds That Care, partenaire de Trend Micro, souligne l’importance de cette solution pour les entreprises disposant d’équipes de sécurité réduites. Il anticipe une croissance significative de ses activités en 2025, portée notamment par cette nouvelle offre.

Frank Dickson, Vice-Président du groupe Sécurité et Confiance chez IDC, met en avant l’approche intégrée de la plateforme, qui permet aux prestataires de services d’offrir une gestion précise et continue des risques cyber, adaptée à toutes les tailles d’organisation.

« Trend Vision One for Managed Service Providers met à disposition des MSP l’entière puissance de notre plateforme, se réjouit Kevin Simzer, COO de Trend Micro. A mesure que nous continuons d’en étendre les capacités, nous permettons à nos partenaires et clients de gérer les risques toujours plus efficacement ».

Cette nouvelle solution s’inscrit dans un contexte où la démocratisation de la cybersécurité devient un enjeu crucial pour les entreprises de toutes tailles face à des menaces toujours plus sophistiquées.

