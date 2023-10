Avec son nouveau module « Trend Vision One – Container Security », l’éditeur veut étendre et renforcer la sécurité des containers cloud depuis sa plateforme Trend Vision One.

Avec l’avènement du cloud et des applications « cloud native » à base de containers, les défis en matière de sécurité se sont complexifiés et multipliés.

Avec « Trend Vision One – Container Security », l’éditeur Trend Micro veut simplifier les processus de recherche d’incidents et anomalies autour des containers, permettant aux analystes de classer les incidents par ordre de priorité plus efficacement.

« Les entreprises se tournent de plus en plus vers les conteneurs afin d’accélérer et d’adapter leur développement à l’évolution des exigences du marché. De telles avancées peuvent entraîner un manque de visibilité sur le cloud et de nouvelles vulnérabilités en matière de sécurité » rappelle Pierre de Neve, Enterprise Sales Manager & Hybrid Cloud Security Leader chez Trend Micro. « Notre plateforme Trend Vision One permet aux équipes de protéger et de répondre aux menaces dans les conteneurs cloud, depuis la même console et la même interface utilisateur que celles utilisées pour gérer les risques cyber sur le reste de la surface d’attaque. »

En centralisant la sécurité des containers au sein de sa plateforme unifiée « Trend Vision One », l’éditeur rationalise la gestion de la cybersécurité et offre une visibilité accrue grâce à une télémétrie riche et corrélée sur les couches de sécurité sous-jacentes (serveurs, identités, réseau) pour mieux repérer les menaces.

Au-delà de ses fonctionnalités d’analyse et de recherche, « Trend Vision One – Container Security » offre une approche transversale en matière de sécurité, éliminant les coûts associés à des solutions fragmentées. Cette solution apporte ainsi une visibilité accrue aux équipes de sécurité, leur permettant de détecter et de contenir les menaces plus rapidement.

Pour l’instant la suite fonctionne avec n’importe quelle implémentation de Kubernetes (sur site comme sur les clouds) ainsi qu’avec le services Amazon ECS.

