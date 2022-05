Le Green IT et l’empreinte du numérique sont devenus l’un des sujets forts que tout DSI se doit d’adresser et mettre à son agenda. Née de la fusion de deux startups françaises, Cleaq est une fintech qui veut aider les entreprises à minimiser l’impact de leur IT.

Prenez deux startups françaises. L’une venue du monde du leasing et de la gestion de par informatique (Triliz), l’autre venue de l’univers du financement (Finaho). Fusionnez-les. Vous obtenez une nouvelle jeune pousse du monde de la Fintech, labélisée « Numérique Responsable » et dénommée Cleaq, dont la mission est d’accompagner TPE, PME et startups dans la réduction de leur impact numérique grâce à une offre d’abonnement comprenant le financement, les réparations, l’assistance illimitée et la gestion du cycle de vie de leurs matériels IT (PC, smartphones, tablettes).

« Le savoir-faire technologique de Triliz et la synergie de nos équipes nous donnent les moyens de dépoussiérer le métier de loueur pour mieux servir nos clients, tout en conservant notre indépendance financière. Avec la création de Cleaq, nous poursuivons la vision novatrice à l’origine de Finaho », explique Hadrien Carré, co-fondateur de Cleaq et ancien fondateur de Finaho.

« La pollution liée au numérique est immense. Elle représente chaque année 4% des émissions de gaz à effet de serre, c’est une fois et demi plus que l’aviation civile. Si nous n’aidons pas les PME et les start-up à réduire leur impact, personne ne le fera à notre place », estime de son côté l’ex-Triliz Victor Thion, CEO et co-fondateur de Cleaq.

Cleaq ambitionne d’accompagner 1.000 PME d’ici la fin de l’année et d’équiper 20.000 collaborateurs permettant ainsi de réduire l’impact numérique de ces entreprises d’environ 4 235 tonnes de CO2. Cette fusion s’accompagne d’une levée de 4 M€ en dette dédiée au financement des contrats alors que les deux startups avaient déjà levé 5 M€ en equity depuis leur création.