Analog Device, spécialiste des composants et mesures analogiques pour les industries et les professionnels, a commandé au Forrester une étude sur les bénéfices que retirent le secteur manufacturier des investissements dans le numérique.

Les principaux enseignements sont que grâce à la surveillance en temps réel des équipements et de la productivité, les entreprises ont désormais une conscience aiguë du coût élevé des temps d’arrêt non programmés : les entreprises à haute (5 %) et moyenne maturité (17 %) subissent, sur une base hebdomadaire, nettement moins d’indisponibilités non planifiées ayant des répercussions sur la technologie ou les équipements industriels que les entreprises à faible maturité (53 %).

L’étude fait également ressortir que les entreprises connectées sont convaincues que l’amélioration de la fiabilité des réseaux – avec notamment l’ajout de la 5G – leur ouvrira d’importantes opportunités. 68 % des entreprises à haute maturité affirment qu’elles pourront ainsi améliorer la façon dont elles utilisent l’infrastructure en cloud existante, tandis que 66 % d’entre elles estiment que leurs données industrielles et leur propriété intellectuelle seront mieux protégées.

Par contre, les entreprises à faible maturité sont exposées à des risques de sécurité accrus : 54 % des entreprises affichant un faible niveau de maturité numérique déclarent que l’absence de stratégie de cybersécurité sophistiquée met leurs activités, leurs clients et leurs employés en péril.

Enfin, l’élément « humain » demeure un challenge : près de la moitié (47 %) des entreprises à faible maturité déclarent ne pas disposer de l’expertise nécessaire pour savoir dans quelles technologies de connectivité elles doivent investir, ce qui souligne le manque de compétences en interne. Même les entreprises à haute maturité rencontrent des difficultés pour accéder aux informations leur permettant de prendre des décisions concernant la sécurité ou la planification de leurs effectifs.

« L’année dernière a véritablement accéléré le processus de transformation numérique, et un grand nombre d’entreprises ont dû évaluer et adopter des stratégies de connectivité pour devenir plus agiles et jeter les bases de leur innovation future », estime Martin Cotter, Senior vice-president Industrial, Consumer & Multi-Markets d’Analog Devices. « Nous sommes convaincus que le déploiement de solutions de connectivité telles que la 5G représente pour les entreprises une formidable opportunité d’obtenir des données plus rapidement au bénéfice de leurs applications finales. »

Pour en savoir plus : Seamless Connectivity Fuels Industrial Innovation | Analog Devices