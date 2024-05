Avec Unity 6, le célèbre environnement de développement d’expériences 3D et de jeux vidéos s’aventure plus encore dans l’univers des réalités mixtes mais promet aussi à l’univers Windows des jeux s’exécutant nativement sur les futurs PC ARM attendus en juin.

Unity est l’un des principaux moteurs d’animation d’univers 3D et de jeux vidéos. Très utilisé en entreprise dans l’univers des jumeaux numériques et des expériences en 3D, le moteur est désormais disponible en version 6, actuellement en preview.

Unity 6 est la première version à véritablement intégrer les plateformes de réalité mixte. La plateforme supporte ainsi sans surprise Playstation VR, Windows Mixed Reality, Meta Quest Horizon OS, Google ARCode (Android) et les technologies d’Apple ARKit et VisionOS.

L’environnement de développement Unity 6 incorpore également tout une nouvelle collection d’outils pour simplifier la création d’expériences en réalité virtuelle/augmentée/mixte.

Parmi les autres améliorations attendues de cette version 6, l’une d’elle attire particulièrement l’attention. Le support complet de Windows on ARM à la fois pour l’environnement de développement Unity et pour le moteur d’exécution Unity 6. L’information est importante alors que l’univers PC s’apprête à basculer dans l’univers ARM avec les annonces Microsoft Surface du 20 mai prochain et la sortie des très attendus Snapdragon Elite X de Qualcomm. Bien des jeux dépendent du moteur Unity. Avec Unity 6, ils pourront s’exécuter nativement sur ces nouveaux AI PC en ARM plutôt que de s’appuyer sur l’émulation x86/x64 intégré à l’OS.

Unity 6 promet de nouvelles optimisations pour accélérer le rendu de scènes complexes, libérer davantage de temps CPU, améliorer la qualité visuelle ou encore le rendu de scènes sous l’eau.

