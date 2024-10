Veeam Software a annoncé l’acquisition d’Alcion, une startup californienne spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à la protection et à la sécurité des données. Cette acquisition va directement venir enrichir de nouvelles fonctionnalités les populaires solutions Veeam Backup for Microsoft 365 et Veeam Data Cloud.

Triple coup gagnant pour Veeam qui d’un coup d’un seul acquiert un spécialiste de la protection de Microsoft 365, absorbe un potentiel concurrent et embauche un directeur technique qui connaît déjà bien l’éditeur.

Car, au-delà de l’acquisition de Alcion et de ses technologies de défenses des données Microsoft 365, Veeam se trouve enfin un CTO !

En effet, suite à cette acquisition, Niraj Tolia, cofondateur et CEO d’Alcion, est nommé directeur technique de Veeam, un poste vacant depuis janvier. Tolia avait déjà collaboré avec Veeam après l’acquisition de Kasten, une entreprise qu’il avait également fondée.

« J’ai déjà fait partie de Veeam lors de la précédente acquisition de Kasten. Lorsque Veeam nous a contactés, nous connaissions l’entreprise, sa culture et comment nous y intégrer. Nous avons dit à l’équipe que c’est une étape importante pour nous dans notre parcours », a déclaré Niraj Tolia.

Fondée en 2022, Alcion vise à répondre au problème croissant de la perte de données face à l’augmentation du volume d’informations et aux menaces de ransomwares. Sa technologie utilise l’intelligence artificielle pour apprendre des comportements des utilisateurs, planifier les sauvegardes, éliminer les malwares et détecter les ransomwares, tout en améliorant les processus de sauvegarde et de récupération.

« Les clients souhaitent que les capacités de Veeam soient fournies en tant que service. Alcion apporte une expertise significative en conception d’applications cloud natives, ce qui accélérera notre innovation. Je suis très enthousiaste à l’idée que l’équipe d’Alcion apporte ses compétences en conception et en automatisation pour renforcer Veeam Data Cloud », a commenté Brandt Urban, vice-président senior des ventes cloud mondiales chez Veeam.

Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés, bien que Veeam ait déjà investi dans Alcion lors de précédentes levées de fonds. En intégrant Alcion, Veeam cherche à consolider sa position sur le marché de la protection des données, en s’appuyant sur l’expertise de Niraj Tolia pour orienter sa stratégie technologique.

