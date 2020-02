Signe des temps et conséquence de la numérisation des processus, le marché de l’impression est en crise comme le rappelait la dernière étude IDC. Si le marché de l’impression grand public est le plus touché, celui de l’impression d’entreprise souffre également.

C’est dans ce contexte que Microsoft se prépare à lancer un nouveau service : Microsoft Universal Print. L’idée de gérer des impressions via le cloud, et notamment de lancer des impressions à distance, n’est pas nouvelle. Tous les fabricants proposent des services d’impression cloud mais ces derniers n’ont rien d’universel ainsi que des acteurs comme UniPrint. L’annonce de Microsoft peut toutefois surprendre alors que Google a annoncé la clôture en octobre 2020 de son service Google Print.

Mais le nouveau Azure poursuit des objectifs radicalement différents. Désormais les administrateurs IT vont pouvoir gérer tout leur parc d’imprimantes et toutes les impressions à partir d’un service en mode SaaS. Microsoft Universal Print est destiné à remplacer les ancestraux serveurs d’impression ! Il suffira d’inscrire les imprimantes dans Azure AD pour ensuite gérer utilisateurs et groupes ayant accès aux différentes imprimantes et assurer une administration du parc.

On savait depuis près d’un an que Microsoft s’apprêtait à introduire un tel service. Il est désormais accessible en Preview privée depuis le portail Azure.