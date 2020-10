Voici la nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, votre rendez-vous du Lundi matin en vidéo ! Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont une nouvelle fois aux commandes pour résumer et déchiffrer les temps de l’actualité IT & Télécom de la semaine écoulée.

La semaine a été essentiellement marquée par VMWorld 2020, la traditionnelle et annuelle grande conférence mondiale de VMware qui s’est bien évidemment tenue cette année en mode virtuel.

La nouvelle insolite de la semaine n’est autre que la divulgation du code source de Windows XP au grand dam de Microsoft. T

rès attendues, les enchères pour l’attribution des blocs de fréquences de la 5G sont enfin closes. Encore quelques étapes mineures et la 5G sera lancée en France si les débats politiques ne viennent pas encore engendrer des retards.

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias évoquent également une étude sur les RSSI qui réussissent et sur l’entrée en bourse de McAfee avant d’attaque le dossier de la semaine, en l’occurrence les 40 ans d’Ethernet !

 

L’actualité en Bref

00:30 VMworld 2020 : VMWare lance Project Monterey pour décharger les CPU de certaines tâches d’ESXi

VMware a aussi beaucoup parlé travail à distance et cybersécurité durant VMWorld, ainsi que containers avec la concrétisation progressive du portfolio Tanzu pour simplifier l’administration du Kubernetes et le déploiement des containers dans un univers hybride et multicloud.

À lire également : VMware adapte ses solutions et sa stratégie à un monde imprévisible…

04:00 Le code source de Windows XP fuite sur Internet… Quelles conséquences ?

Les codes sources de Windows XP SP1 et de Windows Server 2003 ont fuité sur Internet. C’est l’une des fuites les plus complètes jamais subies par Microsoft. Guy Hervier explique les conséquences et risques potentiels d’une telle fuite.

À lire également : Le code source de Windows XP a fuité sur Internet. Quelles conséquences pour les entreprises et les utilisateurs ?

05:50 Le profil type d’un RSSI performant…

Gartner publie une étude qui cherche à comprendre ce qui différencie les RSSI qui réussissent des autres. L’étude livre 5 comportements qui font la différence.

08:30 Les enchères de la 5G sont bouclées… Sans surprise…

Finalement, ces enchères de la 5G auront été sans grande surprise, si ce n’est que l’affaire a été bouclée en 3 jours seulement. Des enchères qui ont rapporté près de 2,8 milliards d’euros à l’État. Un montant finalement « raisonnable », l’ARCEP préférant voir les opérateurs garder du cash pour continuer à investir dans les infrastructures aussi bien Fibre que 4G/5G.

La bande de fréquences de la 5G avait été découpée par l’ARCEP en 4 blocs de 50 MHz à prix fixe et 11 blocs de 10 MHz aux enchères.

À lire également : Adjugé, vendu ! Les enchères pour les fréquences 5G sont terminées. Pas les débats…

10:10 McAfee prépare son IPO

Racheté par Intel en 2010 avant d’être revendu en 2016 à TPG, l’éditeur de solution de cybersécurité McAfee prépare à nouveau son entrée en bourse. L’an dernier déjà une telle IPO avait été envisagée.

Le dossier de la semaine

11:50 Ethernet à 40 ans…

Pour fêter les 40 ans d’Ethernet, la légende Bob Metcalfe a été interviewée Jensen Huang, fondateur et CEO de NVidia. Bob Metcalfe a raconté comment ce protocole de réseau local est né et a évolué. Une aventure résumée et commentée par Guy Hervier…

Une interview à retrouver ici : https://netevents.org/past_events/celebrating-40-years-of-ethernet/

L’événement de la semaine

17:20 IBM Think Digital Summit France

Avec des invités de choix : Jean-Paul Mochet (Monoprix), Claire Calmejane (Société Générale), Isabelle Vitali (Sanofi) et Pierre Ruhlmann (BNP Paribas)…

17:50 Les Assises de la sécurité

Se tiendra ou pas ? C’est encore le suspense en attendant les restrictions liées au Covid-19. Les Assises de la Cybersécurité sont toujours prévues du 14 au 17 octobre 2020 à Monaco.

Le coup de cœur/coup de gueule de la semaine

18:20 Quand le cloud débloque, tout bloque…

Outlook et d’autres services Microsoft ont été indisponibles plusieurs heures la semaine dernière. En cause, une mise à jour déficiente de l’annuaire Active Directory. Les services d’authentification des différents clouds deviennent leur Talon d’Achille…