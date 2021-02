Webfleet Solutions, filiale télématique du fabricant de pneus Bridgestone, annonce la tablette Driver Terminal Pro qui offre aux conducteurs et aux gestionnaires de flottes plus d’efficacité dans leur flux de travail quotidien.

Cette tablette, référencée PRO 8475, se veut polyvalente et évolutive et est équipée des services Google comprenant des notifications push pour une communication fluide. Les apps Google standards (Chrome, Gmail, GMaps) ainsi qu’un accès au store sont préinstallés. La PRO 8475 embarque une connectivité sans fil LTE, Wi-Fi, Bluetooth et NFC / RFID, pour une communication sans fil en toutes circonstances et en tous lieux.

Le Driver Terminal Pro intègre un système de navigation pour les camions qui combine les données de trafic TomTom LIVE à des algorithmes avancés pour déterminer les itinéraires les plus appropriés et les heures d’arrivée estimées précises (ETAs). Des cartes préinstallées sont également disponibles pour une utilisation hors ligne.

L’appareil comprend des fonctionnalités de gestion de flotte combinées à la solution WEBFLEET facilitant les échanges entre les chauffeurs et le back-office. L’enregistrement du temps de travail et du kilométrage sont compris, tandis que l’accompagnement du conducteur et le retour d’information sur son comportement de conduite sont fournis par OptiDrive 360.

De conception robuste et optimisée pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule, la tablette comprend un écran de 7 pouces avec une faible réflexion au sein d’un boîtier robuste et renforcé. Le tout est protégé contre les chutes, l’eau, la poussière, les chocs, les vibrations.