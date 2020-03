Comme chaque semaine, InformatiqueNews revient en vidéo sur l’actualité de la semaine écoulée. Un résumé concis et décontracté des faits marquants de l’actualité IT.

Et pour cette édition d’InformatiqueNews Hebdo, Guy Hervier et Jean-François le Nilias ont retenu la publication du premier volet numérique du rapport de la Cour des Comptes et la révélation de quelques fiascos. Ils reviennent aussi sur la nouvelle acquisition de Salesforce, sur les candidats officiels à la 5G française et sur une étude qui montre que les utilisateurs de Windows 10 sont très majoritairement à jour sur les multiples versions de ce système.

Ils reviennent également sur l’étude de Netwrix qui dévoile que Seules 23% des entreprises françaises se conforment au Règlement Général sur la Protection des Données. Un rapport pas très rassurant mais qui démontre les efforts qu’il reste à fournir pour une saine gouvernance des données.

En Bref

00:30 Les utilisateurs Windows 10 adoptent bien les mises à jour

Microsoft peut être satisfait. Le mécanisme de mise à jour plus ou moins forcée de Windows porte ses fruits. 90% des utilisateurs de Windows 10 sont sur l’une des deux dernières mises à jour.

A lire : Windows as a Service, une approche qui fonctionne

02:40 La cour des comptes chiffre le numérique

La cour des comptes intègre désormais tout un volet numérique dans ses analyses. Guy Hervier explique ce que contient ce volet et revient sur le fiasco du SIRHEN.

05:50 Les candidatures de la 5G ont été déposées

Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR ont sans surprise déposé dans les temps leur dossier de candidature à la 5G. Si tous sont presque assurés de se voir attribuer chacun un gros bloc de fréquences, d’autres petits blocs seront disputés aux enchères…

A lire : Les candidats à la 5G sont connus et ont bien déposé leurs dossiers dans les temps…

07:20 Ce que dépensent les hyperscalers…

Synergy Research Group a publié son rapport sur les grands opérateurs du numérique. Les 10 premiers dépensent 190 milliards de dollars dans leurs opérations IT.

09:20 Salesforce acquiert Vlocity

Nouvelle acquisition d’importance pour Salesforce. L’entreprise de Mark Benioff dépense 1,33 milliard de dollars pour s’offrir Vlocity un acteur qui propose des solutions CRM verticales aux milieux industriels, solutions justement basées sur Salesforce.

A lire : Salesforce continue ses emplettes

Le focus de la semaine

11:00 Les entreprises françaises piètres élèves sur le RGPD

77% des entreprises françaises contreviennent au Règlement Général sur la Protection des Données et 88% d’entre elles n’ont mis aucun programme en place pour la conservation des données.

A lire : Seules 23% des entreprises françaises se conforment au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

L’événement à venir

13:00 Le salon Solutions RH & eLearning Expo 2020

Déjà 25 ans que l’on parle de système d’information appliqué aux RH.

Le salon Solutions RH prévu mi-mars vient d’être repoussé au 26, 27 et 28 mai 2020, Porte de Versailles à Paris en raison de l’interdiction de regroupements en milieu fermé imposée par le gouvernement suite à l’épidémie de Coronavirus.

Le Couac de la semaine

14:00 Décathlon dévoile les données de ses clients

Une base de données clients de Décathlon contenant plus de 123 000 enregistrements s’est retrouvée en libre accès. Alerté le 16, la marque sportive a bloqué l’accès à cette base le lendemain. Mais on ignore la quantité de données qui a été éventuellement dérobée.