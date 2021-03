Yubico, spécialiste de l’authentification matérielle, annonce la disponibilité pour tous les utilisateurs d’Active Directory d’une authentification sans mot de passe, remplacée par l’identification via la clé Yubikey 5 déclinée en versions USB-C, Lightning ou NFC.

Les utilisateurs finaux pourront bénéficier d’une connexion sans mot de passe à leur profil grâce à une ou plusieurs clés pour se connecter aux applications web Microsoft 365, aux applications d’entreprise fédérées avec Azure Active Directory, aux appareils Windows 10 associés à Azure Active Directory ou à un Active Directory hybride.

De leur coté, les administrateurs peuvent désormais activer un flux de connexion proposant diverses options d’authentification, notamment : Windows Hello, Microsoft Authenticator, et toutes les authentifications basées sur le protocole de sécurité FIDO2. Une fois lancé, le processus d’enregistrement, d’ajout et de retrait des YubiKeys fonctionne en libre-service pour les employés.

Convaincu, Alex Simons, Corporate VP à la division Identity chez Microsoft, explique : « Nous sommes heureux de nous associer à Yubico dans notre effort commun visant à évoluer au-delà des mots de passe et à proposer des environnements plus sûrs aux collaborateurs d’aujourd’hui ».