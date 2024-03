Le temps n’est pas au beau fixe, mais le soleil brille toujours sur le plateau d’InfoNews Hebdo, votre émission du vendredi qui fait le tour de l’actualité IT avec au sommaire cette semaine la fulgurance de Mistral AI, des AI-PC au MWC 2024, un langage C malmené, Broadcom, Atos et l’IA selon le Cigref.

Bienvenue dans votre rendez-vous vidéo hebdomadaire de l’actualité IT. Comme chaque semaine, Jean-François Le Nilias et Guy Hervier sont aux commandes de l’émission pour déchiffrer les annonces, études et découvertes informatiques de la semaine.

Et l’IA trouve de nouveau les moyens de monopoliser l’essentiel des titres IT. Avec pour commencer la startup Mistral AI qui confirme tout le bien que tout le monde pensait d’elle en lançant son concurrent de ChatGPT, Le Chat, mais surtout un nouveau modèle « Mistral Large » qui tient la dragée haute à la fois à Gemini Pro et à GPT-4 ! Du lourd !

De l’IA toujours avec le MWC 2024 dont les principales innovations côté PC, smartphones et IoT, étaient toutes portées par l’IA générative. Nos animateurs reviennent notamment sur les annonces de Dell et Lenovo avec leurs nouveaux AI-PC.

De l’IA encore avec le Cigref qui publie son deuxième guide en six mois pour aider les entreprises à se mettre à la page et à en saisir toutes les opportunités.

Côté cybersécurité, nos invités s’attardent sur le surprenant rapport de la Maison-Blanche qui veut voir les entreprises abandonner les langages C et C++ au profit de Rust. Ils reviennent aussi sur les menaces de cybersécurité qui pèsent déjà sur le JO 2024 de Paris.

Pendant ce temps-là, tout continue d’aller de travers chez Atos et sans grande surprise, le projet de rachat par Kretinsky est officiellement tombé à l’eau. Et, de son côté, Broadcom continue de malmener ce qui reste de VMware et se sépare des produits Horizon et Workspace One dont il ne savait que faire… ça tombe bien KKR avait des idées à ce sujet et 4 milliards à dépenser…

     

EN BREF CETTE SEMAINE

00:35 – Mistral AI rivalise avec les grands

05:25 – PC IA : Lenovo et Dell

19:25 – Faut-il abandonner les langages C et C++

13:15 – Broadcom cède son activité end user

15:00 – Atos : abandon du plan Kretinsky

LE DOSSIER

18:15 – Le cigref se penche sur l’IA Gen

LE RENDEZ-VOUS

22:45 – Confiance.ai Day 2024 – le 7 mars 2024 – à Paris

LE CARTON ROUGE

23:55 – Premiers couacs de sécurité des J.O.