Acer, constructeur de matériels informatiques, lance une offre de « Device as a Service », c’est à dire un abonnement mensuel ou trimestriel aux termes duquel la fourniture, la maintenance et la reprise des ordinateurs de bureaux est considérée comme un service.

Attention, même si cette offre se nomme « Acer DaaS », il s’agit bien d’une offre de location de matériel sous forme de service et non d’un accès à distance à un bureau virtualisé dans le Cloud. Dit autrement, bien que l’acronyme soit le même, il ne faut pas confondre « Device as a Service » qui est au final une offre de location longue durée de PC et le « Desktop as a Service » qui est un abonnement à un PC virtualisé et hébergé dans le Cloud.

Les PMI et PME sont la cible principale de cette solution « Device as a Service« . En effet, elles n’ont souvent pas de service informatique ou un service réduit focalisé sur l’infrastructure et peu disponible pour la gestion des PC et autres terminaux. Dès lors, l’achat et le maintien en condition des postes de travail est souvent perçue comme une source de travail trop contraignante.

L’offre vise aussi à aider les PME-PMI à doter leurs collaborateurs d’un matériel informatique de pointe, sécurisé, intégrant les technologies de dernières générations sans avoir à investir massivement.

Une telle offre s’inscrit dans la même logique que celle de plus en plus répandue dans l’univers des infrastructures avec des serveurs et du stockage fournis sous forme de services avec un abonnement mensuel et une facturation à l’usage.

Ici, l’idée est bien de proposer des PC sous forme d’abonnements pour bénéficier immédiatement d’une réduction du coût d’investissement et du coût opérationnel grâce à l’échelonnage du financement mais aussi de services d’aide au déploiement, de maintenance, et de reprise et recyclage des produits dans le cadre d’une politique RSE.

L’offre est applicable aussi bien aux PC sous Windows d’Acer qu’aux Chromebooks proposés par le constructeur.

Acer a noué des partenariats avec Microsoft et Google pour la partie Système d’Exploitation, la gestion, le stockage et la sécurité.

Pour assembler son offre de financement, Acer s’est appuyé à la fois sur Zuora pour la gestion des accès en ligne aux abonnements et sur BNP Parisbas pour le financement.

Pour souscrire à une telle offre, un DSI doit simplement se connecter à la plateforme Acer DaaS, puis configurer les produits Acer selon ses besoins (sous environnements ChromeOS ou Windows 10/11), et enfin personnaliser la sélection avec des fonctionnalités supplémentaires, des périphériques et des accessoires complémentaires. Un devis, clair et immédiat, liste la totalité des équipements sélectionnés. Il suffit ensuite au DSI de préciser le mode de financement en définissant la durée et l’étalonnage des versements puis de passer la commande.

Nicolas Saint-Aubin, Product Manager d’ACER, argumente : « Acer DaaS est une offre qui permet aux entreprises de maintenir leur parc informatique entièrement à jour, de trouver les solutions technologiques adaptées avec des coûts mensuels prévisibles et de rester agiles pour les changements à venir ».