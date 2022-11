Initialement spécialisé dans le backup, l’éditeur Acronis a largement étendu son offre depuis quelques années. Ses dernières annonces ciblent avant tout les MSP avec des produits très automatisés.

Les dernières nouveautés d’Acronis, annoncées lors de son évènement annuel aux États-Unis, portent principalement sur sa plateforme Acronis Cyber Protect Cloud avec une mise à jour de sa solution de cybersécurité EDR (EndPoint Detection and Response) et un nouveau service baptisé Advanced Automation. Destiné avant tout aux MSP (Managed Services Provider), ces nouveautés ont vocation à automatiser une partie des tâches pour faciliter la continuité des activités de leurs clients.

Les MSP sont devenus l’une des nouvelles cibles clés d’Acronis dans un monde orienté cloud et services. Et simplifier le quotidien de ces MSP pour les rendre plus efficients et leur permettre de servir plus de clients avec une meilleure qualité est l’un des axes de développement choisi par l’éditeur. En témoigne les annonces de la semaine.

La solution Advanced Security de la plateforme MSP Acronis Cyber Protect Cloud, mise sur la simplicité d’utilisation et s’enrichit de nouvelles fonctionnalités EDR. « Advanced Security+EDR » présente une plateforme unifiée à la fois pour faciliter la détection des menaces et pour réduire le nombre d’actions nécessaire aux actions de remédiation. Côté détection, l’éditeur met en avant le respect par son outil des standards de l’industrie et la prise en compte du framework MITRE ATT&CK. Chargé de protéger données, applications et système, l’EDR corrèle les événements à travers du machine learning, analyse les chaînes d’attaque en fonction du framework et délivre des recommandations sans nécessiter l’intervention d’experts. Le but est bien sûr d’accélérer le rétablissement des opérations mais, encore plus de proposer un outil simple à utiliser et ne nécessitant pas d’outils tiers ni une surenchère d’experts à l’heure où les talents sont si rares. Des bénéfices tangibles pour les MSP. L’annonce du produit a été classiquement accompagnée de déclarations de partenaires de l’éditeur. Marco Monaco, représentant le MSP italien Megabit, partenaire d’Acronis, résume ainsi : « Au vu du prix très abordable pour la grande efficacité de protection offerte, nous recommandons de plus en plus Acronis à nos clients surtout qu’un seul agent remplit quasiment tous les services requis, ce qui est très avantageux, particulièrement pour nous autres MSP ».

Les autres annonces d’Acronis, en particulier, les nouvelles fonctionnalités d’Advanced Management et le nouveau produit Advanced Automation, visent le même objectif : simplifier et automatiser le quotidien des MSP.

Advanced Management est un module de la suite Acronis Cyber Protect Cloud dédié à la gestion des protections des clients et à la gestion des patchs de sécurité. La nouvelle version embarque désormais de l’Intelligence Machine, destinée à détecter en continu les anomalies sans nécessiter le réglage manuel de seuils. Une option de retour à l’état antérieur après déploiement de patchs est prévu pour pallier d’éventuels problèmes rencontrés après leur installation.

Dans un autre registre, l’outil propose la surveillance de l’état de fonctionnement de disques durs multimarques sur la base de prédictions. La sécurité dans le cas des accès à distance a été renforcée et les plateformes MacOS et Linux sont désormais également prises en charge.

Enfin, Advanced Automation est la grande nouveauté de l’année pour l’éditeur. Ce service vise à décharger les MSP de leurs tâches administratives en interfaçant les services d’Acronis avec le backoffice. Dans ce but, ses fonctionnalités comprennent :

– L’automatisation des factures, y compris des services facturés à la consommation

– Le Suivi des SLA, reporting et performance du technicien

– Un système de tickets de support

– Le suivi détaillé et automatique des heures facturées et non facturées par compte

– Des Tableaux de bord et reporting des opérations et des marges

– Une interface en plusieurs langues

– Un contrôle centralisé et une visibilité globale depuis la console Acronis

« Le passage à des services basés sur la consommation a rendu notre facturation mensuelle beaucoup plus complexe et susceptible de comporter des erreurs » témoigne ainsi Richard Daemen, fondateur et directeur de Daemen ICT. « Assurer une facturation précise de nos clients s’est révélée au fil des années un processus de plus en plus chronophage et improductif. Pour résoudre ce problème, nous avons examiné différents outils d’automatisation business mais certains étaient trop limités, tandis que d’autres étaient trop compliqués pour ce dont nous avons besoin à ce stade. Nous sommes impatients d’utiliser Advanced Automation pour bénéficier de cette intégration native des fonctions d’automatisation de l’activité afin de nous aider à gérer plus simplement notre prestation de services basés sur Acronis à partir d’un seul et même panneau de contrôle. »

