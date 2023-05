Amazon acquiert la startup Estonienne Snackable AI, spécialisée dans l’analyse des flux audios et vidéos.

En toute discrétion, Amazon s’est offert une des startups de l’univers IA européen. L’acquisition date de décembre 2022 mais n’a été officialisée que la semaine dernière. L’équipe d’experts dans l’analyse des flux audios et vidéos de Snackable AI vient donc rejoindre les équipes d’Amazon et plus spécifiquement celles d’Amazon Music alors qu’en parallèle AWS fait un push remarqué sur l’IA avec sa nouvelle API Bedrock ouvrant un accès universel à plusieurs IA génératives. Le service de la startup n’accepte d’ailleurs plus de nouveaux clients depuis quelques jours.

Snackable AI est une entreprise estonienne spécialisée dans l’ajout de structure et de métadonnées à l’audio grâce à l’IA. C’est cette expertise qui intéresse tout particulièrement Amazon Music et ses équipes dans le cadre de nouveaux projets visant à renforcer l’audience et l’accessibilité des podcasts diffusés par le service. Lancée en 2020 pour concurrencer Apple Music et Spotify, Amazon Music a depuis quelques mois fait le forcing sur les podcasts et multiplié les fonctionnalités (comme la transcription synchronisée). Récemment, Amazon a introduit une fonction « Podcast Preview » permettant d’écouter de courts extraits avant de choisir ou non d’inscrire un podcast à sa liste de lecture.

Et l’éditeur compte sur l’IA pour enrichir encore les services proposés par sa plateforme musicale et favoriser l’adoption de ses podcasts.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées mais la startup avait récemment levé 3,1 millions de dollars en série A.

Reste à Amazon à peaufiner l’intégration de l’IA à Alexa pour rendre cette dernière plus conversationnelle mais aussi plus pertinente dans ses suggestions de contenus audio.

