Avec « 5Guard », l’ESN Atos propose une offre de bout en bout destinée à protéger les réseaux 5G d’entreprise.

Cette nouvelle offre d’Atos cible les organisations qui souhaitent déployer des réseaux 5G privés et les opérateurs de télécommunications cherchant à mettre en place une sécurité intégrée et automatisée. Elle couvre toutes les étapes d’un projet 5G, de la conception aux opérations en passant entre autres par l’Edge et, si nécessaire, par l’intégration avec des réseaux privés 4G LTE.

Modulaire, l’offre « 5Guard » comprend :

Du conseil pour la définition de la stratégie de sécurité 5G conformément aux normes et réglementations de sécurité notamment les standards de la 3GPP.

La fourniture si besoin de solutions de chiffrement (Trustway), de logiciels de gestion des identités et des accès, de solutions d’infrastructure à clé publique (Idnomic) et de la plateforme Atos Managed Detection and Response

La mise en place si besoin des outils de protection réseau de Fortinet.

La prise en charge par Atos des opérations de sécurité pour la sécurité multi-cloud, la détection et la réponse sur le réseau.

L’intégration si besoin de « 5Guard » au système de réseau radio privé sécurisé d’Atos, Lifelink, pour les organisations qui cherchent à déployer des réseaux privés 4G LTE.

« Alors que la 5G peut changer la donne pour les organisations, nous voulons qu’elles soient en mesure de rationaliser leurs efforts de déploiement et de configuration de la sécurité dans leur environnement 5G spécifique », explique Zeina Zakhour, VP CTO Digital Security chez Atos. « 5Guard représente notre engagement à fournir le plus haut niveau de sécurité pour les organisations qui cherchent à déployer des réseaux 5G privés et pour les opérateurs de télécommunications ».

