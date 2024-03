Face à la montée des cybermenaces, l’approche traditionnelle de la sécurité des réseaux ne suffit plus. Découvrez l’impact de la micro-segmentation adaptative, une stratégie avant-gardiste qui réinvente la protection des données et des infrastructures dans un monde où le risque zéro n’existe pas. Et explorez comment cette approche dynamique et personnalisée renforce les réseaux contre les intrusions et les menaces internes.

À une époque où les cybermenaces deviennent de plus en plus complexes, les organisations recherchent de nouvelles méthodes pour renforcer leurs points d’accès initiaux et contenir les menaces qui franchissent leurs défenses. L’adoption d’initiatives « Zero Trust » a joué un rôle essentiel dans ce changement.

La confiance zéro repose sur le principe d’une vérification permanente de l’identité des individus et des appareils, quel que soit leur emplacement par rapport au périmètre du réseau. Cependant, lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre une approche de Zero Trust, les contrôles de sécurité sont souvent trop statiques, ce qui signifie qu’ils ne sont pas toujours en mesure de faire face à l’évolution du paysage des menaces.

Pour naviguer dans le paysage actuel des cybermenaces, il est essentiel de comprendre les limites des mesures de sécurité actuelles et d’explorer des solutions plus dynamiques qui peuvent protéger les organisations lorsque les environnements changent.

Les limites des protocoles de sécurité statiques

Les administrateurs réseau se concentrent souvent sur l’application de contrôles restrictifs pour l’accès aux applications SaaS et privées lorsqu’ils intègrent les principes de la confiance zéro. Cependant, la posture de sécurité des appareils et des utilisateurs continue de changer, même après que l’accès a été accordé, et c’est là que réside le problème.

Les contrôles de sécurité restent statiques même lorsque des risques potentiels apparaissent, ce qui accroît l’écart entre la posture de sécurité et les contrôles appliqués. En fin de compte, les équipes de sécurité perdent toute visibilité sur les réseaux, ce qui rend les entreprises de plus en plus vulnérables aux acteurs de la menace.

La menace posée par les comptes compromis avec des privilèges accrus est particulièrement préoccupante. Ces comptes peuvent devenir une passerelle pour les cybercriminels, leur permettant de se déplacer latéralement sur les réseaux, bien au-delà du point d’intrusion initial.

L’absence de périmètre de sécurité efficace

Aujourd’hui, de nombreux opérateurs de réseaux locaux d’entreprise utilisent des solutions NAC/802.1X. Les solutions NAC/802.1x fournissent une authentification basée sur l’utilisateur sans aucun contrôle de la position de sécurité de l’appareil client. Un appareil client autorisé, quel que soit son état, passera l’authentification des solutions NAC et se connectera au réseau de l’entreprise.

L’absence de contrôle sur le niveau de sécurité de l’appareil et la capacité à segmenter son trafic en fonction de son état (par exemple, isoler l’appareil sur un segment limité lorsqu’il n’est plus conforme) est l’une des principales faiblesses des périmètres de sécurité existants aujourd’hui sur les réseaux d’entreprise.

L’impact commercial de mesures de cybersécurité inadéquates

Les conséquences de mesures de sécurité inadéquates dans un environnement professionnel sont considérables et souvent catastrophiques. Dans les scénarios où les contrôles de sécurité ne sont pas adaptables et n’ont pas une efficacité optimale, des failles de sécurité s’ouvrent et le risque cybernétique s’accroît considérablement.

Les cybercriminels peuvent exploiter ces failles dans les réseaux pour extraire des informations précieuses ou paralyser les opérations. Les répercussions d’une cyberattaque ne se limitent pas à des pertes financières, elles peuvent également nuire à la réputation d’une entreprise. Lorsque des données sensibles sont compromises, la confiance que les clients placent dans la capacité de l’organisation à protéger leurs informations sensibles s’en trouve érodée.

En outre, l’absence de mesures de sécurité adaptées rend l’entreprise vulnérable à des attaques répétées, ce qui entraîne une pression financière continue. Chaque cyberattaque draine non seulement des ressources financières, mais demande également beaucoup de temps et d’efforts pour être résolue. Il est donc essentiel que les entreprises s’adaptent de manière proactive aux menaces émergentes et gardent une longueur d’avance sur les cybercriminels afin de protéger leurs actifs, leur réputation et la confiance de leurs clients.

C’est là que la micro-segmentation devient un contrôle de sécurité précieux. La micro-segmentation est une technique qui divise un réseau en segments plus petits et plus faciles à gérer et vise à renforcer le contrôle d’accès et la protection des données. Elle ajuste dynamiquement l’accès des utilisateurs en réagissant à l’évolution des risques liés aux utilisateurs et aux appareils. Les équipes de sécurité peuvent ainsi mettre en place des contrôles en temps réel qui isolent et réduisent le risque qu’un incident ne devienne une violation préjudiciable.

Les organisations peuvent également pousser cette approche plus loin en mettant en œuvre une micro-segmentation adaptative, qui renforce non seulement la sécurité des comptes prioritaires, mais aussi l’ensemble du réseau contre les cyber-menaces sophistiquées sur une base continue.

Comment la micro-segmentation adaptative renforce la sécurité

La micro-segmentation adaptative est une approche définie par logiciel qui améliore considérablement la sécurité du réseau. La micro-segmentation permet de modifier automatiquement les charges de travail et la politique de sécurité du réseau en fonction de la position de l’appareil et des scores de risque de l’utilisateur.

Elle offre aux entreprises un moyen novateur de gérer l’accès des utilisateurs et des appareils en permettant aux équipes de sécurité de définir des politiques à l’échelle du réseau. Ce contrôle plus nuancé de l’accès des utilisateurs permet de surmonter les limites des réseaux locaux virtuels (VLAN) et, en fin de compte, de réduire le coût de la sécurité du réseau, le risque d’erreurs et l’approche statique de la sécurité.

À cela s’ajoute le principe de la sécurité dynamique « Zero Trust », une méthode qui évalue en permanence le niveau de sécurité des utilisateurs et des appareils sur le réseau. En surveillant en permanence l’état de sécurité des appareils connectés, le système peut automatiquement réaffecter les utilisateurs et les appareils à différents microsegments en fonction de l’évolution de leur état de sécurité.

Par exemple, un appareil qui ne répond pas aux normes de sécurité requises sera déplacé vers un segment réservé aux entités à plus haut risque. Ce segment comprend généralement des mesures de sécurité supplémentaires, telles que l’analyse du comportement de l’utilisateur et de l’entité (UEBA) et la protection contre les logiciels malveillants, afin de détecter les menaces potentielles pour la sécurité et d’empêcher les mouvements latéraux. Cette approche automatisée allège la charge des équipes informatiques chargées de prendre en charge à la fois le réseau et la sécurité.

L’autre avantage crucial de la micro-segmentation adaptative est la gestion et la visibilité centralisées. Le système de contrôle s’intègre de manière transparente aux principes de confiance zéro et aux configurations de réseau, en fournissant une plateforme unifiée pour créer, gérer et superviser les microsegments. Cette console centrale permet à l’administrateur d’avoir une vision en temps réel des activités du réseau, ce qui lui permet d’identifier et de traiter rapidement les problèmes de sécurité. Cette approche proactive de la gestion du réseau permet non seulement de renforcer la sécurité, mais aussi d’améliorer l’efficacité globale de l’administration du réseau.

En conclusion, la nature en constante évolution des cybermenaces nécessite un changement dans l’approche de la sécurité des réseaux. Les méthodes statiques, bien que fondamentales, doivent désormais être renforcées pour contrer efficacement les cyber risques modernes. Grâce à la micro-segmentation adaptative, les équipes de sécurité peuvent réduire la surface d’attaque de leur réseau, accroître leur visibilité et améliorer leur réponse aux incidents de sécurité, ce qui rend l’accès aux données sensibles plus difficile pour les acteurs de la menace.

Par Florent Embarek, Vice-Président de Versa Networks pour la région SEMEA

