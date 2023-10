Retrouvez votre émission favorite du vendredi ! InfoNews Hebdo revient cette semaine sur le guide Cigref des règlements UE, sur le partenariat Cisco – Nutanix, sur la grève chez Accenture …

Toujours en mouvement est l’univers IT… Alors chaque semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias déchiffrent l’actualité IT éclairant les annonces, études et autres découvertes technologiques de leur regard critique.

Cette semaine leur attention s’est arrêtée sur le lancement de Zoom Docs, un espace de travail modulaire et flexible alimenté par l’IA qui s’intègre à Zoom pour faciliter la création et le partage de contenus, la gestion de projets et de données, et la collaboration en équipe. Une annonce qui fait marcher Zoom un peu plus sur les terres de Microsoft et Google.

Autre actu marquante, Cisco abandonne ces systèmes hyperconvergés maison HyperFlex au profit de Nutanix et de sa plateforme cloud hybride bien connue. Et si Cisco rachetait Nutanix que l’on sait potentiellement à vendre ?

Décidément, les temps sont orageux pour les hyperscalers américains hors de leurs frontières. Le régulateur britannique des communications (Ofcom) va demander l’ouverture d’une enquête antitrust sur la domination d’AWS et de Microsoft Azure sur le marché britannique du Cloud, en invoquant des pratiques et des fonctionnalités susceptibles de limiter la concurrence. Guy Hervier explique les tenants et aboutissants de cette affaire.

Ça chauffe chez Accenture, troisième ESN en France. Les syndicats CGT et CFE-CGC de la filiale informatique Accenture Technology Solutions appellent à une journée d’action le 5 octobre pour dénoncer le gel des salaires malgré la rentabilité de l’entreprise et demander une meilleure prise en compte de la mobilité durable.

Jean-François et Guy se penchent aussi sur la nouvelle publication du Cigref qui vise à déchiffrer les nouveaux règlements numériques de l’Europe désormais beaucoup trop nombreux pour être bien maîtrisés par les DSI.

Ils se plongent également dans le nouveau classement des ESN et ICT du marché français tout en faisant un petit état de ce marché.

Enfin ils reviennent sur l’instructif témoignage de Satya Nadella, le CEO de Microsoft, dans le procès antitrust de Google aux USA.

     

EN BREF CETTE SEMAINE

00:45 – Zoom sur les plates-bandes de Microsoft et Google

04:50 – Cisco et Nutanix font cause commune sur l’HCI

08:40 – Antitrust : enquête sur AWS et Microsoft au Royaume-Uni

12:00 – Grève chez Accenture Technology Solutions

14:50 – Le Cigref décrypte les règlements européens sur le numérique

LE DOSSIER

19:35 – Croissance de 6% en 2023 pour les ESN

LE RENDEZ-VOUS

23:15 – La semaine du numérique le 4 décembre

LE CLIN D’OEIL

24:50 – Antitrust : Satya Nadella témoigne contre Google

DANS L’ACTU CETTE SEMAINE