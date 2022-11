Face à la virulence des cyber-attaques notamment par ransomwares, les entreprises ne peuvent pas de permettre d’improviser. Elles doivent mieux se préparer en amont. Selon Rubrik, sa nouvelle solution Cyber Recovery améliore justement cette indispensable cyber-préparation. Elle facilite également l’investigation des attaques par le clonage des éléments suspects dans des environnements étanches.

Acteur bien connu dans le monde de la sauvegarde, Rubrik a suivi les tendances du marché avec le lancement cette année de Security Cloud, une offre destinée à améliorer la protection des données dans tous les environnements clouds, hybrides ou multiclouds.

Cette solution s’enrichit aujourd’hui d’un module baptisé Rubrik Cyber Recovery, plus spécifiquement dédié à la préparation aux cyberattaques notamment par ransomwares. Il est également censé réduire le temps d’arrêt en cas de problèmes.

Pour rappel, Security Cloud propose deux fonctionnalités majeures :

– La sauvegarde des environnements, des données et des applications via des snapshots protégés par une authentification multifacteurs. Snapshots qui serviront à la restauration/reconstruction en cas d’incident.

– La surveillance en continu de l’activité en identifiant les anomalies, en termes de suppression, de modification ou de chiffrement de données par exemple, à partir d’un apprentissage automatique. Une surveillance assortie d’une mise en quarantaine si nécessaire.

Nouveau module de cette suite Security Cloud, Cyber Recovery permet aux entreprises de vérifier que leur PRA fonctionne. Ce module a pour but de tester, valider et documenter les plans de reprise d’activité. Des fonctionnalités qui facilitent la formalisation des actions, le calendrier et l’identification des points de défaillance. L’éditeur a également prévu la possibilité de télécharger à la demande des rapports sur les performances de récupération à la demande pour prouver que des tests réguliers ont bien été effectués. Car une sauvegarde qui fonctionne vraiment est d’abord et avant tout une restauration régulièrement testée.

« Les équipes IT et de sécurité sont confrontées à une pression croissante pour s’assurer qu’elles peuvent se remettre d’une cyberattaque, et pourtant les conseils d’administration et les équipes dirigeantes manquent de confiance dans leur capacité à le faire, explique Dan Rogers, président de Rubrik. Rubrik Cyber Recovery peut contribuer à renforcer la confiance des dirigeants… »

Au-delà de cette approche « test du PRA », Rubrik Cyber Recovery est aussi un outil permettant d’accélérer les tests de sécurité et l’investigation des attaques. Il offre en effet un moyen de cloner rapidement les snapshots dans des environnements isolés et étanches. Non seulement cela permet aux experts de l’entreprise d’effectuer des tests destructifs plus facilement (pour améliorer leur cyber-préparation) mais aussi de mener en toute sécurité des investigations sur des snapshots suspectés d’être infectés tout en assurant une continuité des activités depuis des snapshots connus comme non impactés.

Parallèlement au lancement de Cyber Recovery, Rubrik annonce aussi une extension des modules « Ransomware Monitoring & Investigation » et « Sensitive Data Monitoring & Management » afin de prendre désormais en charge Microsoft OneDrive et SharePoint, NAS Cloud Direct et les VM Azure. Les entreprises peuvent ainsi obtenir une meilleure visibilité de l’impact des ransomwares et de l’exposition des données sensibles dans les workloads à haut risque basées sur le cloud et le SaaS Microsoft.

À lire également :

5 bonnes pratiques de sécurité qui marchent vraiment

Rubrik étend sa garantie de récupération à son service Cloud Vault

Rubrik propose un nouveau moyen de contrer les ransomwares en s’appuyant sur Azure

Rubrik supporte AWS S3 Object Lock pour doubler les protections contre les ransomwares…

Ransomwares: Rubrik propose 5 millions de dollars de garantie pour vos données !

« Rubrik est à l’intersection des marchés de la donnée et de la sécurité. »